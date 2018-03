Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Wir unterschätzen Kuppenheim nicht"

Nullachter bestreiten am Mittwoch Pokal-Halbfinale. Personell sieht es wieder besser aus

Fußball, Südbadischer Pokal, Halbfinale: FC 08 Villingen – SV Kuppenheim (Mittwoch, 17.30 Uhr). Noch ein Sieg bis zum Finale: Oberligist FC 08 Villingen geht am Mittwoch als klarer Fovorit in die Pokalpartie gegen den klassentieferen Klub, ist aber gleichwohl gewarnt vor den Mittelbadenern, die am vergangenen Samstag im Verbandsligaspiel Stadelhofen glatt mit 5:0 abfertigten. „Wir wären verrückt, wenn wir die Kuppenheimer unterschätzen würden“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric.

Der Villinger Coach hat sich gut über den Gegner informiert, unter anderem bei Stadelhofens Trainer Daniel Bistricky, mit dem er gut befreundet ist. Maric charakterisiert den SV Kuppenheim als erfahrene Truppe, die in der Winterpause mit Andreas Weisgerber (SV Oberachern) noch verstärkt wurde. Er traf gegen Stadelhofen gleich dreimal. Weisgerbers Freistoß-Qualitäten kennt der FC 08 noch aus dem Pokalfinale 2016, als dieser einen Gewaltschuss aus 25 Metern ins Netz drosch.

Maric erwartet einen kompakt stehenden Gegner: „Wir dürfen nicht zu viel riskieren und uns Leichtsinnsfehler erlauben. Ohnehin wächst das unterklassige Team im Pokal oftmals über sich hinaus.“ Die Villinger seien beim Aufeinandertreffen der beiden „Nullacht“-Teams jedenfalls hundertprozentig auf die Aufgabe fokussiert, wie der Trainer versichert: „Wir sind uns bewusst, dass dies ein schweres und gleichzeitig wichtiges Spiel wird, das uns alles abverlangen dürfte.“ Gleichwohl will der Oberliga-Vierte den Klassenunterschied auf dem Platz deutlich machen.

Personell sieht es im Vergleich zum starken 2:2 in Balingen wieder etwas besser aus: Benedikt Haibt wird vermutlich wieder auflaufen und auch bei den zuletzt grippekranken Damian Kaminski und Danilo Cristilli ist Entwarnung angesagt. Sie dürften zumindest im Kader stehen. Etwas Sorgen macht den Verantwortlichen hingegen noch die Leiste von Stjepan Geng, bei dem sich ein Einsatz kurzfristig entscheiden dürfte.

Aus mehreren Gründen wäre dem FC 08 lieber, wenn im Stadion gespielt werden könnte. Maric: „Rasen ist schon noch einmal etwas anderes als Kunstrasen. Zudem würden wir von einer größeren Breite des Spielfeldes eventuell profitieren.“ Die Chancen auf ein Austragen der Partie im ebm-papst-Stadion sind durchaus gegeben, doch das dürfte sich jedoch frühestens am Dienstag entscheiden.

Nach Möglichkeit möchten die Nullachter eine kraftraubende Verlängerung vermeiden, auch deshalb, weil bei einem Unentschieden nach 120 Minuten die Kuppenheimer im Finale stünden. Das südbadische Pokalendspiel findet am Pfingstmontag, 21. Mai, statt. Der Sieger der Partie im Friedengrund trifft auf den Gewinner der zeitgleich stattfindenden Begegnung zwischen den beiden Verbandsligisten FC Denzlingen und SV Linx.