Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Wir peilen einen Dreier an"

Nullachter gastieren in Neckarsulm. Zumindest ein Punkt wäre enorm wichtig

Fußball-Oberliga: Neckarsulmer SU – FC 08 Villingen (Mittwoch, 19 Uhr). Nun brechen die Tage der Entscheidung an: Ehe es am Montag in das Südbadische Pokalfinale geht, kann der FC 08 Villingen heute Abend in Neckarsulm die Tür zur Aufstiegsrunde weit aufstoßen, wenn die Nullachter mindestens ein Unentschieden erreichen. Der zwei Zähler zurückliegende Konkurrent SGV Freiberg spielt erst am Samstag und hat es mit den formstarken Spielbergern zu tun.

Für die Partie der Nullachter sind die Einsätze von Tobias Weißhaar und Cristian Giles, der vergangene Woche aus privaten Gründen in Spanien weilte, weiter fraglich. Eventuell käme zumindest Weißhaar als Einwechselspieler in Frage. Möglicherweise sogar in die Startformation rücken könnte hingegen Damian Kaminski, dessen viertelstündiges Comeback am Freitag in Reutlingen funktionierte. „Angesichts der Pokalpartie gegen Linx werden wir aber kein Risiko eingehen“, versichert FC 08-Trainer Jago Maric. Nicht zum Einsatz kommen wird daher Defensivmann Manuel Stark. Maric: „Für ihn ist es noch zu früh.“

Der heutige Gegner Neckarsulm war den führenden Mannschaften an der Tabellenspitze lange Zeit auf den Fersen, musste in der Rückrunde aber ziemlich abreißen lassen. Im Hinspiel setzten sich die Nullachter in einer eher hitzigen Partie knapp durch. „Ich bin sicher, dass Neckarsulm in seinem letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles in die Waagschale werfen wird“, glaubt Maric.

Da in der aktuellen Oberligarunde nach der Partie in Neckarsulm lediglich noch das Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Weinheim auf dem Prorgramm steht, wäre ein Unentschieden für die Villinger enorm wichtig. „Auf solch ein Ergebnis kann man allerdings nicht spielen. Deshalb peilen wir einen Dreier an“, gibt Maric zu bedenken. Der Trainer hofft, dass die Defensivabteilung diesmal konzentrierter zu Werke geht, als zuletzt beim 2:2-Unentschieden in Reutlingen.