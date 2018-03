Regionalsport schwarzwald FC 08 Villingen: Weiter geht's im Liga-Alltag

Nullachter schon wieder gefordert. Samstag Heimspiel gegen FC Astoria Walldorf II

Fußball: Nach dem 6:1-Sieg im Pokalhalbfinale gegen den SV Kuppenheim herrschte im Villinger Friedengrund eine eher ungewöhnliche Atmosphäre: Die Spieler des FC 08 nahmen das Ergebnis eher stoisch zur Kenntnis, ein Teil der Zuschauer hatte zu dem Zeitpunkt ohnehin schon das ebm-papst-Stadion verlassen. Wenigstens Trainer Jago Maric war die Zufriedenheit nach dem Kantersieg gegen letztlich überforderte Kuppenheimer anzumerken. Schließlich stehen die Villinger am Pfingstmontag im Pokalfinale.

Endspiel in Lahr: Dieses wird in Lahr ausgetragen. Die Uhrzeit steht noch nicht fest, dafür aber der Gegner: Der SV Linx setzte sich beim FC Denzlingen mit einem 5:2 nach Verlängerung durch und profitierte von seinen beiden überragenden Akteuren Adrian Vollmer und Marc Rubio, die zusammen vier Treffer erzielten. Der Verbandsliga-Spitzenreiter dürfte ein echter Prüfstein für die Nullachter werden. Der Austragungsort des Endspiels sorgte im Villinger Lager indes für leichtes Stirnrunzeln. Im Allgemeinen sollte dieser in der Mitte der beiden Finalisten liegen. Nach Lahr fährt man von Villingen aus aber doppelt so lange wie von Linx. Doch der FC 08 ist es gewohnt: Beim letzten Pokalsieg 2016 in Offenburg hatte Gegner SV Oberachern auch eine erheblich kürzere Anreise als die Villinger.

Stadionluft: Allgemeine Erleichterung herrschte bei allen Beteiligten am Dienstag schon vor dem Anpfiff darüber, dass im Stadion gespielt werden konnte. Bei den Zuschauern, weil sie so weniger dem heftigen Regen ausgesetzt waren und beim FC 08, weil man die Breite des Spielfeldes besser nutzen konnte als auf dem Kunstrasen. Auch Kuppenheims Coach Matthias Frieböse, dessen Akteure sich extra für die Begegnung einen halben Urlaubstag genommen hatten, sah den Rasen im Vorfeld als geeigneteren Untergrund für ein solches Halbfinale an. Dem Rasen selbst tat die Behandlung durch die 44 Fußballer-Beine allerdings weniger gut. Bleibt zu hoffen, dass er beim Spiel gegen Walldorf wieder ordentlich bespielbar ist.

Mitleid? Ein Wermutstropfen war es nicht wirklich, das Kuppenheimer Gegentor kurz vor Schluss. Doch was den Zuschauern herzlich egal war, stieß Jago Maric dennoch sauer auf: “Einen Elfmeter herschenken muss man auch nicht“, sagte der FC 08-Trainer nach der Partie zu Schiedsrichter Hafes Gerspacher. Der bekannte – vermutlich eher im Scherz – er habe ein bisschen Mitleid mit den Kuppenheimer Gästen gehabt. Die verdienten sich den Ehrentreffer immerhin damit, dass sie nie aufsteckten und in der Niederlage fair blieben.

Trainingseinheit: Die letzten 30 Minuten der Pokalpartie dienten aus Villinger Sicht primär der Tatsache, Ergänzungsspielern wie Neuzugang Minou Tsimba-Eggers Einsatzzeit zu gönnen und Rekonvaleszente, wie etwa Damian Kaminski, wieder an die Belastung zu gewöhnen. „Ich habe Akteuren wie Tobias Weißhaar, die zuletzt viel gespielt haben, etwas Pause gegönnt“, sagte Maric und betonte: „Jetzt kommen die harten Wochen – da brauchen wir alle und werden sicher nicht immer in derselben Formation auflaufen.“ Wenn sich vermutlich übernächste Woche auch Frederick Bruno wieder zurückmeldet und sich bis dahin kein weiterer Akteur verletzt, könnten die Nullachter den April in Bestbesetzung angehen.

Maric warnt vor Walldorf

Oberliga: FC 08 Villingen – FC Astoria Walldorf II (Samstag, 15 Uhr). Nach dem Schützenfest gegen Kuppenheim hoffen die FC 08-Anhänger, dass die Villinger Mannschaft auch die Walldorfer Regionalliga-Reserve bezwingt. Gegen den Vorletzten dürfte es aber keineswegs einfach werden, wie Jago Maric betont. Zudem warten die Villinger nach wie vor noch auf den ersten Oberligasieg in diesem Jahr. „Den müssen wir jetzt unbedingt einfahren, sonst wird der Abstand zu den besser platzierten Mannschaften zu groß“, gibt Maric eine klare Richtung vor. Man dürfe sich auch nicht auf der Tatsache ausruhen, dass man zwei Partien weniger als Bissingen und Freiberg absolviert habe.

Den heutigen Gegner schätzt der Trainer als technisch sehr stark ein. „Die sind alle gut ausgebildet und man darf sie nicht zu sehr ins Spiel kommen lassen, sonst hat man ein Problem“, so Maric. Das bedeutet: Die Walldorfer unter Druck setzen, Präsenz zeigen, nach vorne verteidigen. Maric: „Wir haben keinerlei Grund, nach dem 6:1 zu denken, es gehe jetzt auch in der Oberliga automatisch positiv weiter.“ Personell sieht es gut aus – nur Frederick Bruno fällt weiter aus. Maric kündigte an, die Startformation eventuell auf einer oder zwei Positionen zu verändern. Möglicherweise rotiert Stjepan Geng wieder in die erste Elf hinein. „Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent fit fühlt, wird er jedenfalls nicht spielen.“ Voraussichtlich wird auch die Begegnung gegen Walldorf im Stadion angepfiffen.