Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Vier weitere Spieler verlängern ihren Vertrag

Ovuka, Ceylan, Weißhaar und Bruno spielen auch in der kommenden Saison beim Fußball-Oberligisten

Fußball-Oberliga: (kat/sk) Beim FC 08 Villingen gibt es mit Blick auf die kommende Saison positive Nachrichten. Weitere Spieler aus dem aktuellen Kader werden auch in der Spielzeit 2018/19 das Trikot des FC 08 tragen.

Nach den bereits mit laufenden Verträgen ausgestatteten Benedikt Haibt, Stjepan Geng, Damian Kaminski, Minou Tsimba und Pietro Morreale haben vier weitere Stützen des Vereins ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Dragan Ovuka, wichtiger Bestandteil der Innenverteidigung, wird weiterhin für den FC 08 spielen. Auch Teyfik Ceylan, der zudem außerhalb des Platzes im Verein sehr engagiert ist, wird kommende Spielzeit für die Villinger auflaufen. In der nächsten Saison gehört Mittelfeldspieler Tobias Weißhaar ebenfalls zum FC 08-Kader. Auch Frederick Bruno, der aktuell an seinem Comeback arbeitet, wird dem Verein treu bleiben.

„Das Grundgerüst für die neue Saison wird immer stabiler. In Kürze werden wir weitere Vertragsverlängerungen bekannt geben", kündigt der sportliche Leiter Mario Ketterer an. Dazu könnte auch Nedzad Plavci gehören. Der Top-Torjäger wollte eigentlich zum 1. FC Rielasingen-Arlen wechseln, will nun aber doch bei den Nullachtern bleiben. „Wir haben keine Zeit zu verlieren und müssen schauen, dass sich die Spieler und unser Trainerteam um Jago Maric auf die Arbeit auf dem Platz konzentrieren können“, so Ketterer.

Weitere positive Meldungen gibt es aus dem Lager der erfolgreichen U 23-Mannschaft. Beim Landesligisten haben bereits 14 Spieler für die kommende Runde zugesagt.