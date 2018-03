Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Unverhoffter Transfer mit Perspektive

Neuzugang Minou Tsimba-Eggers kam aus Luxemburg in den Friedengrund. Toni Kroos und Paul Pogba als Vorbilder

Fußball: Es ist ein kalter Donnerstagabend im Villinger Friedengrund. Nach und nach treffen die Spieler des FC 08 Villingen zur gemeinsamen Trainingseinheit ein. Ob einzeln oder im Pulk – alle grüßen freundlich. Auch Winter-Neuzugang Minou Tsimba-Eggers erscheint im warmen Kabinentrakt des EBM-Papst-Stadions.

Der 20-jährige Deutsch-Kongolese wechselte Anfang des Jahres vom luxemburgischen Zweitligisten CS Grevenmacher zu den Nullachtern. „Leider gab es in Luxemburg einige Umstände, die nicht ideal waren“, sagt Tsimba-Eggers und ergänzt: „Die Leute und das Drumherum haben mir gefallen. Auch die Trainingsbedingungen waren verbesserungswürdig.“ Also beschloss der junge Mittelfeldspieler, „nach Hause zu kommen“. Sein Zuhause ist die Region zwischen Schwarzwald und Bodensee. Tsimba-Eggers wurde in Singen geboren und lebt jetzt wieder bei seinen Eltern. Neben seinem fußballerischen Engagement beim FC 08 Villingen studiert er dual Prävention und Gesundheitsmanagement. Drei Tage die Woche ist der Nullachter in Stuttgart. Seiner Arbeit geht er im Clever-Fit in Schaffhausen nach.

Dass der defensiv-zentrale Mittelfeldspieler mittlerweile für die Villinger seine Fußballschuhe schnürt, war nicht vorhersehbar. Tsimba-Eggers: „Der Kontakt kam über Arasch Yahyaijan zustande. Der Verein hatte nicht geplant, mich zu holen, sondern es war eher Zufall. Ich bin dem FC 08 sehr dankbar, dass er das alles möglich gemacht hat.“ Nullacht-Trainer Jago Maric erklärt die Gründe für die Verpflichtung des 1,76-Meter großen Neuzuganges: „Wir haben Minou auf Empfehlung von Arasch zum Probetraining eingeladen und gesehen, dass er Qualität hat. Er ist ein technisch guter Spieler, der sehr viel Potenzial besitzt und vor allem sehr jung ist.“ Der Coach betont, dass Tsimba-Eggers die nötige Zeit zur Eingliederung in die Mannschaft gegeben wird. Maric: „Leider erlitt er in der Vorbereitung wegen einer Verletzung einen Rückschlag und fiel zwei Wochen aus. Wir werden ihn aber nicht unter Druck setzen und Minou sukzessive aufbauen.“

Auch Tsimba-Eggers will nun erst mal wieder richtig fit werden und zu alter Stärke finden. Maric macht seinem Schützling für eine langfristige Zukunft beim FC 08 Villingen Mut: „Wir hoffen, dass er den nächsten Schritt macht. Körperlich muss Minou noch zulegen, aber bei uns bekommen viele junge Spieler die Möglichkeit, sich zu zeigen. Gibt Minou ordentlich Gas und arbeitet hart an sich, kann er diesen nächsten Schritt machen. Er muss aber auch geduldig bleiben.“ Früher oder später, so der Übungsleiter, werde Tsimba-Eggers seine Spielzeiten bekommen. Einen festgelegten Vertrag gibt es nicht, doch Maric erklärt: „Wir haben Minou sicherlich nicht nur wegen einem halben Jahr geholt und hoffen, dass er in der laufenden Rückrunde den Anschluss an die Mannschaft schafft. Später werden wir uns zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht.“

In der Jugend spielte Tsimba-Eggers unter anderem für den SC Freiburg und den 1.FC Kaiserslautern. Er sieht durchaus Parallelen zwischen seinen damaligen Stationen und dem FC 08. „Früher habe ich beim Regionalliga-Team in Kaiserslautern mittrainiert, und es ist hier ziemlich ähnlich. In Villingen habe ich mit Jago endlich wieder einen Trainer, der Fußball spielen will. In den letzten zwei bis drei Jahren war das bei mir nicht mehr der Fall. Da operierten meine Trainer überwiegend mit langen Bällen. Der Vorteil beim FC 08 ist, dass wir uns nicht nach dem Gegner richten, sondern unser Spiel machen.“ Die Zeit beim SC Freiburg und den „roten Teufeln“ prägte das Leben von Tsimba-Eggers wesentlich. „Ich habe vier Jahre in Lautern gespielt, war im Internat und verbrachte meine Jugendzeit dort. In Freiburg habe ich taktisch viel gelernt und eine gute fußballerische Ausbildung genossen.“

Auch Minou Tsimba-Eggers, der Winter-Neuzugang des FC 08 Villingen, dürfte zumindest aus fußballerischer Sicht an winterlichen Bedingungen keine Freude haben. „Die Trainingsbedingungen sind momentan sehr schwierig und wir müssen oft ins Fitness-Studio ausweichen“, sagt er und fügt sogleich an: „Wir machen das Beste daraus.“ Spätestens in ein paar Tagen wird der Frühling auch im Schwarzwald den Winter vertrieben haben. Dann kann auch Minou Tsimba-Eggers, der Toni Kroos und Paul Pogba als Vorbilder auserkoren hat, mit seiner Ballfertigkeit glänzen.