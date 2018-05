Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Uns hat die Frische gefehlt"

Nullachter spielen beim Karlsruher SC II nur 0:0. Kräfteverschleiß deutlich spürbar

Fußball-Oberliga: Karlsruher SC II – FC 08 Villingen 0:0. (mp) Der FC 08 Villingen kam bei der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Obwohl der Tabellendritte SGV Freiberg mit 3:1 gegen den FV Ravensburg gewann, verteidigten die Villinger den zweiten Platz, haben allerdings nur noch einen Punkt Vorsprung.

Die Nullachter begannen mit der gleichen Anfangsformation wie am vergangenen Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen die TSG Backnang. So standen die verletzten und angeschlagenen Manuel Stark, Damian Kaminski, Cristian Giles und der weiterhin gesperrte Nedzad Plavci nicht zur Verfügung. Bei der KSC-Zweiten nahm Valentin Vochatzer, der nach dieser Saison zum FC 08 Villingen wechselt (wir haben berichtet), auf der Auswechselbank Platz und kam erst in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz.

Das Spiel fand auf einem Nebenplatz des Wildparkstadions statt. „Der Platz war trocken und sehr hart. Deshalb war es für beide Mannschaften sehr schwierig“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric. Vor knapp 200 Zuschauern waren beide Mannschaften in erster Linie darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen. So waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Im ersten Spielabschnitt hatte FC 08-Kapitän Benedikt Haibt eine Möglichkeit, scheiterte aber an KSC-Torhüter Oliver Semmle. Auf Seiten des KSC war es Tim Fahrenholz, der mit einem Distanzschuss an Nullacht-Torhüter Christian Mendes nicht vorbeikam.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste etwas mehr Druck zu machen. Nach einer guten Aktion von Haibt wehrte KSC-Schlussmann Semmle den Ball zunächst ab und den Nachschuss verzog dann Teyfik Ceylan. Nach knapp einer Stunde mussten die Nullachter zweimal verletzungsbedingt wechseln. Jeweils mit Oberschenkelproblemen mussten Tobias Weißhaar und Benedikt Haibt das Spielfeld verlassen und wurden von Tijan Jallow und Gianluca Serpa ersetzt. In der Schlussphase hatten zunächst die Gastgeber eine gute Gelegenheit, als Mendes zur Stelle war, und auf der Gegenseite setzte Pablo Gil einen Heber an, aber der KSC-Torhüter kam mit den Fingerspitzen noch an den Ball und konnte den Einschlag verhindern. In den letzten Minuten hatten die Gäste noch eine brenzlige Situation zu überstehen, es blieb aber beim torlosen Unentschieden.

„Heute war einfach nicht mehr drin. Uns hat die Frische gefehlt, und dann mussten wir auch noch zweimal wechseln. Insbesondere bei Benedikt Haibt sah es nicht gut aus, weil es ihm in den Oberschenkel gefahren ist. Mit Luca Crudo habe ich zum Schluss noch einen weiteren Offensivspieler gebracht. Aber wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein und haben immerhin den zweiten Platz verteidigt“, kommentierte Jago Maric die torlose Partie. Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal). Zuschauer: 200.

FC 08 Villingen: Mendes, Gil (80. Crudo), Niedermann, Ovuka, Wehrle, Mauro Chiurazzi, Geng, Haibt (59. Jallow), Weißhaar (56. Serpa), Bak, Ceylan.