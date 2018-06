Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen U23: Tor zur Verbandsliga weit offen

Nullachter bezwingen SV Bühlertal 2:0. Nun reicht in Stegen bereits ein Unentschieden

Fußball, Aufstiegsspiel zur Verbandsliga: FC 08 Villingen U 23 – SV Bühlertal 2:0 (2:0). Der erste Schritt in Richtung Aufstieg ist getan: Die U23 des FC 08 Villingen gewann das Relegationsspiel gegen Bühlertal verdient mit 2:0 und steht als Landesliga-Vizemeister kurz vor dem Sprung in die Verbandsliga. Den Nullachtern reicht am Samstag (16 Uhr) in Stegen bereits ein Unentschieden zum Verbandsliga-Aufstieg.

Die Hausherren bestimmten zwar von Beginn an das Geschehen auf dem Platz, die erste Chance hatten jedoch die Gäste. In Minute fünf wurde David Knobelspies schön in die Gasse freigespielt, doch sein Heber flog über das Gehäuse von FC 08 Villingens Schlussmann Jannes Otte. Bühlertals Torhüter Christian Gudera rettete in der 11. Minute in höchster Not vor Volkan Bak. Der Knoten platzte nur kurze Zeit später: Timo Wagner ging im Strafraum über links durch und wurde von Jannik Kohler unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte FC 08-Torjäger Fabio Chiurazzi mit seinem 21. Saisontreffer zum verdienten 1:0.

Von Bühlertal war die erste halbe Stunde offensiv nichts zu sehen. Im Gegenteil: Mario Ketterer hätte mit einem direkten Freistoß an der Strafraumgrenze fast das 2:0 nachgelegt (26.). Der Treffer fiel trotzdem kurze Zeit später in der 35. Minute. Zunächst feuerte Pietro Morreale aus 22 Metern einen Fernschuss ab. Keeper Gudera konnte den Schuss nur nach vorne abprallen lassen. Die Villinger Offensive schaltete schneller, setzte nach und Volkan Bak bugsierte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Ohne ihren Torjäger Isuf Avdemetaj ging bei den Bühlertalern in Sachen Torgefährlichkeit bis zur Pause rein gar nichts.

Die fehlende Durchschlagskraft setzte sich bei den Gästen auch nach dem Seitenwechsel fort. Allerdings mangelte es nun auf beiden Seiten rund 25 Minuten lang an zündenden Ideen. So plätscherte das Spiel vor sich hin, bis Fabio Chiurazzi Mitte der zweiten Halbzeit einen Fernschuss knapp über die Latte setzte (67.). Villingen war dem 3:0 näher als Bühlertal dem Anschlusstreffer. In der 70. Minute spielte Bak seinen Offensivpartner Fabio Chiurazzi über die rechte Strafraumseite frei und dessen Fläche Hereingabe setzt Luca Crudo mit der Hacke nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Kurze Zeit später startete Bak einen Konter, legte wieder quer zu Fabio Chiurazzi, dessen Schuss aus zwölf Metern Gudera an die Latte lenkte. Auch der 2:0-Erfolg ist eine gute Ausgangsbasis für die Villinger für das Spiel in Stegen, wo bereits ein Unentschieden zum Verbandsliga-Aufstieg reicht. Tore: 1:0 F. Chiurazzi (FE/21.), 2:0 Bak (35.). Schiedsrichter: Thomas Renner (Meßkirch). Zuschauer: 500

FC 08 Villingen U23: Jannes Otte, Stefano Campisciano (71. Tsimba-Eggers), Baris Cakici (16. Pietro Morreale), Tim Zölle, Mauro Chiurazzi, Volkan Bak, Marcel Jerhof, Mario Ketterer (61. Luca Crudo), Timo Wagner, Fabio Chiurazzi, Frederick Bruno.