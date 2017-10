Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Trainer Maric warnt vor TSG-Stürmer Marinic

Aufsteiger-Duell in der Fußball-Oberliga

Fußball-Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Im Spiel eins nach Übernahme der Tabellenführung tritt der FC 08 Villingen beim Mitaufsteiger TSG Backnang an. Die Wege der beiden Mannschaften verliefen in den vergangenen Wochen sehr unterschiedlich: Während die Nullachter auf einer Euphoriewelle reiten, brachen die Württemberger nach gutem Saisonstart ein. Nach sechs Spieltagen lag Backnang noch auf Rang sieben, dann folgten fünf Niederlagen am Stück und der Sturz auf Relegationsrang 13. Zuletzt unterlag das „Etzwiesenteam“ beim SV Spielberg durch ein Gegentor in der letzten Minute mit 1:2. Diese Talfahrt soll am Samstag enden. Das Motto in den sozialen Medien der TSG lautet: „Zuhause wieder siegen.“ Backnang hatte sich in der vergangenen Saison als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg in der Aufstiegsrelegation gegen den südbadischen Zweiten, Freiburger FC, durchgesetzt.

FC 08 Villingens Trainer Jago Maric rechnet mit einem engen Spiel: „Backnang will unbedingt da unten raus, wir müssen vorbereitet sein.“ Dass seine Mannschaft nach dem 5:2 gegen Nöttingen auf Wolke 7 schwebt und den Gegner unterschätzt, glaubt Maric nicht: „Ich habe es nochmal gesagt, auch wenn es bereits alle wussten: Wenn wir nur zwei Prozent weniger geben, werden wir nicht gewinnen.“ Deshalb gehe man mit Selbstvertrauen, aber auch mit Augenmaß und Respekt an die Auswärtsaufgabe heran. Das beginnt bei einer stabilen Defensive und endet in der Erwartung, eigene Chancen zu kreieren und diese in einem ähnlich hohen Prozentsatz zu verwerten wie vergangenen Samstag gegen Nöttingen. Auf den brandgefährlichen TSG-Stürmer Mario Marinic werden die Nullacht-Verteidiger besonders achten müssen. Maric: „Bei ihm muss man sicher noch enger dranbleiben. Aber wir konzentrieren uns vorab nicht speziell auf einzelne Akteure des Gegners, sondern vor allem auf uns selbst.“

Personell bleibt bei den Nullachtern alles beim alten: Der Spanier Pablo Gil steigt zwar allmählich wieder ins Mannschaftstraining ein, kommt aber frühestens nächste Woche wieder für einen Einsatz infrage. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Maric rätselt noch, ob er die Startformation auf ein oder zwei Positionen verändern soll: „Mit Benedikt Haibt und Damian Kaminski haben wir mindestens zwei ausgeruhte Akteure, die zurecht energisch nach vorne drängen.“

Der Villinger Coach hofft, dass nach der gelungenen Werbung im Spitzenspiel gegen Nöttingen auch diesmal zahlreiche Nullacht-Fans den Weg nach Backnang finden und die Mannschaft unterstützen.