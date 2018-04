Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Torgefährliche Verteidiger

Fußball-Oberligist trotzt personellen Problemen. Am Samstag Heimspiel gegen TSG Backnang

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen gewinnt der Personalnot und den zahlreichen „Englischen Wochen“ zum Trotz die knappen Spiele und lässt sich auf seinem Siegeszug auch nicht von einer dreistündigen Anreise samt Stau auf der Autobahn aufhalten. 20 Minuten verspätet begann am Mittwochabend die Partie in Pforzheim, in der die Nullachter einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Verantwortlich für die Wende und für den 2:1-Sieg waren nicht etwa der personell eingedampfte Villinger Sturm, sondern die beiden Innenverteidiger Dragan Ovuka und Daniel Niedermann als Torschützen. Bei drei Zählern Vorsprung auf Freiberg (spielt in Bahlingen) und fünf Punkten auf Bissingen (empfängt Pforzheim) sind die Villinger sehr gut im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde.

Spanier gehen: Was sich schon seit einigen Tagen angedeutet hatte, wurde am Donnerstag offiziell verkündet: Die Verträge mit den beiden spanischen Neuzugängen Pablo Gil und Cristian Giles werden nicht verlängert. „Sie haben bisher eine gute Saison gespielt und mit dazu beigetragen, dass es aktuell sportlich für den Verein nach oben geht“, sagte der Sportliche Leiter des FC 08, Mario Ketterer. „Trotzdem wird die Philosophie in den nächsten Jahren eine etwas andere sein, da es in der Oberliga mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist, Spieler unter Vollprofibedingungen zu verpflichten.“ Ketterer weiter: „Sollte der Schritt in die Regionalliga gelingen, wird es ein Konzept geben, welches variable Möglichkeiten bietet, Beruf, Studium oder Schule mit dem Sport zu verbinden.“

Verletzungssituation: Dass sich die beiden Spanier nun in den restlichen Spielen „hängenlassen“, können sich die Verantwortlichen nicht vorstellen. „Schließlich wollen sich die beiden nun für andere Vereine empfehlen“, sagt FC 08-Trainer Jago Maric. Insbesondere Pablo Gil sei in den letzten Monaten ohnehin durch seine kaum zu übertreffende professionelle Einstellung aufgefallen und habe die Kollegen tief beeindruckt. Während Gil nach seiner Verletzungspause stets zum Stammpersonal zählte, musste Cristian Giles die letzten Spiele pausieren. Eventuell wird er am Samstag beim Spiel gegen die TSG Backnang aber wieder am Ball sein. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Damian Kaminski, der am Mittwoch in Pforzheim bereits nach 20 Minuten den Platz mit einem geschwollenen Knöchel verlassen musste. Der nächste Offensivakteur mit Verletzungspech, nachdem Giles seit mehreren Partien ausfällt, für Danilo Cristilli bereits die Saison beendet ist und auch Benedikt Haibt eine Weile angeschlagen spielen musste. Hinzu kommt noch die Sperre für Top-Torjäger Nedzad Plavci, der am Samstag gegen Backnang und auch noch in der vierten „Englischen Woche“ in Folge bei der Reserve des Karlsruher SC (Dienstag) sowie gegen den SV Sandhausen II (Samstag, 5. Mai) zuschauen muss. Weiter ausfallen wird auch Manuel Stark mit einer Bänderdehnung, während Frederick Bruno in Pforzheim zumindest schon wieder auf der Bank Platz nehmen konnte, für das Wochenende jedoch in der Landesliga-Elf spielen wird.

Auch eine Frage der Kraft

FC 08 Villingen – TSG Backnang (Samstag, 15.30 Uhr). Am Samstag empfangen die Nullachter im Friedengrund den Aufsteiger aus Backnang, der sich bislang sehr gut verkaufte und auf Platz 12 mit 36 Punkten keinerlei Abstiegssorgen hat. Der FC 08 trifft nun erstmals auf ein Team, das nicht von den permanenten Nachholspielen betroffen war, also noch über größere Kraftreserven verfügen dürfte. Maric: „Das ist schon ein Problem. Wir werden vermutlich nicht über 90 Minuten das hohe Tempo gehen können, wie wir es sonst zuhause probieren.“ Es gäbe sicher den einen oder anderen Akteur, dem eine Pause gut tun würde, meint der Trainer. „Aber da müssen wir durch. Und angeschlagene Spieler einzusetzen, bringt ohnehin nur wenig.“ Das heißt, es werden vermutlich wieder Akteure aus der U23 gefragt sein: Gut möglich, dass Mauro Chiurazzi zu seinem dritten Oberliga-Einsatz von Beginn an in Folge als Außenverteidiger kommt. Auch Volkan Bak, der in Pforzheim Kaminski ersetzte und überzeugte, wäre eine Option. „Die Jungs machen es sehr gut. Natürlich müssen sie diese Leistung über längere Zeit bestätigen, aber wir lassen ihnen auch diese Zeit.“ Alles in allem zeigt sich Maric der Personalnot zum Trotz optimistisch. Aus der Hinrunde gilt es außerdem, Revanche für die 0:1-Niederlage in Backnang zu nehmen und auf Mario Marinic aufzupassen, der mit 18 Treffern Rang zwei in der Oberliga-Torschützenliste einnimmt. Maric hofft, dass die Zuschauer Geduld mit dem Team haben, falls sich der Kräfteverschleiß im Laufe des Spiels bemerkbar macht.