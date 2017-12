Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Thumer wird vorgestellt

Nullachter werden nach am 28.12. neuen sportlichen Leiter verkünden

Fußball-Oberliga: (kat) Der FC 08 Villingen wird in der kommenden Woche Alexander Thumer offiziell als neuen sportlichen Leiter vorstellen. Er übernimmt damit die Funktion, die Martin Braun bis zum Sommer bei den Nullachtern inne hatte (wir berichteten). Bis Ende Oktober fungierte Thumer noch als zweiter Vorsitzender beim Verbandsligisten FC Bad Dürrheim.

Neben der Vorstellung von Thumer wird der FC 08 am nächsten Donnerstag auch die aktuelle Situation in punkto Stadion-Sanierung informieren. Der Startschuss für den Umbau soll bereits in wenigen Wochen fallen, da die Baugenehmigung von der Stadt Villingen-Schwenningen erteilt und die Finanzierung gesichert ist. Zudem befassen sich die Nullachter als Tabellenzweiter in der Oberliga Baden-Württemberg bereits mit einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga. Im Januar steht ein Besuch der Regionalliga-Delegation an. „Die Delegation wird vor Ort im Friedengrundstadion die Voraussetzungen unter die Lupe nehmen“, teilte Villingens Geschäftsführer Gaetano Cristilli mit.