Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Thibaud Natschke trifft zweimal

So spielten die höherklassigen Juniorenteams aus dem Schwarzwald

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Kuppenheim 4:3 (1:2). (ms) Neben dem Sieg war die beste Nachricht des Tages, dass sich kein weiterer Villinger Spieler verletzte. Die ersatzgeschwächte und mit B-Junioren verstärkte Mannschaft kam schlecht ins Spiel und lag nach 30 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. Danach fing sich das Team von FC 08-Trainer Emanuele Ingrao, und Kaiwan Schulze verkürzte noch vor der Pause. Nach der Halbzeitansprache von Ingrao lief es bei den Nullachtern. Thibaud Natschke drehte mit zwei Toren, darunter ein direkter Freistoß in den Winkel, die Partie zum 3:2. Kuppenheim glich nochmals per Elfmeter aus doch Marvin Münzer erzielte in Minute 82 per Nachschuss den Siegtreffer. Durch den Sieg rückte Villingen auf Platz vier vor. Ingrao: „In der zweiten Halbzeit haben wir toll gekämpft und große Entschlossenheit gezeigt. Gott sei dank hat sich kein Spieler verletzt.“ Tore: 0:1 (12.), 0:2 (31.), 1:2 (40.) Schulze, 2:2 (52.) Natschke, 3:2 (65.) Natschke, 3:3 (78.) FE, 4:3 (82.) Münzer. ZS: 50. SR: Dennis Dickscheid (Schonach).

B-Junioren Verbandsliga: Kehler FV – FC 08 Villingen 3:1 (0:1). „Das war eines der schlechtesten Saisonspiele. Wir haben katastrophalen Fußball gespielt“, lautete die schonungslose Analyse von Mustafa Gürbüz nach der Auswärtspartie seiner B-Junioren in Kehl. Dabei begann das Spiel perfekt. Nach drei Minuten luchste Sacir Alimanovic dem gegnerischen Verteidiger den Ball ab und schob frei vor dem Tor ein. Danach war Kehl zweikampfstärker, während fast jeder Villinger Ball beim Gegner landete. Folgerichtig drehte der Aufsteiger in der zweiten Hälfte die Partie. „Mit zwei krassen individuellen Fehlern haben wir den Gegner eingeladen. Und das dritte Tor war ein Sonntagsschuss, den der Spieler so nie wieder treffen wird. Ich verstehe nicht, warum wir immer in der zweiten Hälfte nachlassen“, rätselt Trainer Gürbüz. Tore: 0:1 (3.) Alimanovic, 1:1 (57.), 2:1 (60.), 3:1 (70.). ZS: 80. SR: Nico Prehn (Sand).

C-Junioren, Oberliga: FSV Waiblingen – FC 08 Villingen 2:1 (1:0). Nach der Niederlage der Villinger beim direkten Konkurrenten Waiblingen wird die Luft im Abstiegskampf langsam dünner. Durch zwei schwere individuelle Fehler kamen die Gastgeber zu Toren. „Das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir können froh sein, dass wir nicht noch deutlicher verloren haben“, sagte Villingens Trainer Haris Redzepagic nach der Partie. Nach 14 Minuten klingelte es zum ersten Mal im Tor des FC 08. Zwar glich Silas Schäfer nach 45 Minuten aus, der erneute Führungstreffer der Gastgeber folgte aber nur zwei Minuten später. „Wir hatten das Spiel im Griff und Chancen zur Führung, kassieren aber zum wiederholten Male ein unnötiges Gegentor. Solche Fehler dürfen wir uns in der Oberliga nicht erlauben“, sagte Redzepagic. Tore: 1:0 (14.), 1:1 (45.) Schäfer, 2:1 (47.). ZS: 100. SR: Tobias Reif (Großheppach).

Nur Lubenow trifft für SG DJK

C-Junioren, Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – Freiburger FC 1:3 (0:3). (cl) Es sollte nicht sein für die C-Junioren der SG DJK Donaueschingen. Gegen einen Freiburger FC, der in der ersten Halbzeit an Effektivität kaum zu überbieten war, sprang für die Spieler von Trainer Andreas Vöckt nichts Zählbares heraus. In einem offenen Schlagabtausch gingen die Gäste in der 20. Minute in Führung. Keine zwei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag, denn Freiburg erhöhte auf 0:2. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Breisgauer mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Die Allmendshofer waren im Torabschluss nicht effektiv genug. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts keimte Hoffnung auf, denn Marvin Lubenow verkürzte mit seinem vierten Saisontreffer auf 1:3. Die Donaueschinger drängten fortan auf den Anschlusstreffer, doch es blieb bei diesem Resultat. Vöckt: „Gegen einen starken Freiburger FC war für uns leider nicht mehr drin. Keinen Vorwurf an meine Mannschaft.“