Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Starker Oldie zwischen den Pfosten

Torhüter Mendes rettet Nullachtern einen Punkt. Manuel Passarella kommt

Fußball-Oberliga: Die vierte „Englische Woche“ in Folge – wie sehr den Oberliga-Kickern des FC 08 Villingen die Kräfte schwinden, zeigte sich exemplarisch an den alt gedienten Kämpen Tobias Weißhaar und Benedikt Haibt: Beide mussten im Verlauf der dienstäglichen Partie beim Karlsruher SC II mit Muskelverhärtungen ausgewechselt werden. Der Körper machte schlicht nicht mehr mit, wodurch sich der U23-Anteil der Schwarz-Weißen auf dem Feld zusätzlich erhöhte. Am Ende stand ein 0:0, bei dem vor der Partie womöglich die Enttäuschung überwogen hätte: Nun war es aber eher die Erschöpfung – und der Dank an Torhüter Christian Mendes, der in mehreren Situationen seine Klasse unter Beweis stellte.

Fantastischer Oldie: So etwa mit einer fantastischen Parade 20 Minuten vor Schluss, die die Nullachter vor einem Rückstand und möglicherweise vor einer Niederlage bewahrte: Denn ob die angeschlagene Mannschaft erfolgreich einem Rückstand hinterhergelaufen wäre, bleibt fraglich. „Es ist sehr gut, dass wir ihn haben“, sagte FC 08-Trainer Jago Maric über den 45-jährigen Oldie Mendes, der eine weitere Saison in Villingen dranhängt. Ob diese in der Oberliga oder doch gar in der Regionalliga stattfinden wird, ist weiter offen. Während die TSG Balingen (4:0 gegen den Bahlinger SC) sich nun gezielt auf die Meisterschaftsfeier vorbereiten kann, ist Villingens Verfolger SGV Freiberg durch ein 3:1 über Ravensburg bis auf einen Punkt an die Nullachter herangerückt. Der FSV Bissingen gab derweil beim 2:2 in Oberachern ebenfalls zwei Zähler ab. Bissingen und Freiberg treffen am Samstag in einem Derby aufeinander – eines oder gar beide Teams werden also Federn lassen.

Vier Profis: Das torlose Unentschieden des FC 08 in Karlsruhe wurde auch dadurch relativiert, dass die Einheimischen gleich vier Akteure aus dem Profi-Kader aufgeboten hatten – ungewöhnlich angesichts der Tatsache, dass sich die U23 des KSC zum Ende der Saison ohnehin aus dem Spielbetrieb zurückzieht. „Das ist bei zweiten Mannschaften immer so, dass man nicht genau weiß, wer spielt“, trug es der Sportliche Leiter der Nullachter, Mario Ketterer, mit Fassung. „Unterm Strich gleicht sich das aber im Verlauf einer Saison für die Gegner aus.“ Am Samstag kann der FC 08 gleich wieder beobachten, wie eine Reserve zum Saisonende bestückt ist. Der Unterschied: Dann geht es gegen ein Team, dass noch um den Klassenerhalt kämpft.

Personelle Hoffnung: Die Villinger müssen nämlich zum Abschluss der Stress-Serie, die an die Playoffs im Eishockey erinnert, gegen den SV Sandhausen II ran, der zuletzt zwei beeindruckende Partien hinlegte: 7:0 in Spielberg und am Dienstag 5:1 gegen Backnang. Ob die Nullachter auf eigenem Platz gegenhalten können, dürfte wohl auch davon abhängen, ob die angeschlagenen Akteure wieder einsatzfähig sind. Bei Manuel Stark und bei Damian Kaminski (Sprunggelenksverletzung) ist dies auszuschließen. Cristian Giles soll aber einem ernsthaften Test unterzogen werden – mit dem Ziel, am Samstag wieder zumindest zeitweise im Sturm aufzulaufen. Bei Weißhaar und Haibt gab sich Mario Ketterer verhalten optimistisch, dass sie bis Samstag wieder spielfähig sind. Ketterer selbst fällt als Option ohnehin aus – er zog sich am Sonntag einen Muskelfaserriss zu. Zum letzten Mal zuschauen muss Nedzad Plavci aufgrund einer Sperre. „Wir werden sowohl im Oberliga-Team als auch in der U23 alles aufbieten, was noch halbwegs geradeaus laufen kann“, formulierte es Ketterer deutlich.

Passarella kommt: Der FC 08 Villingen hat die Verpflichtung von Manuel Passarella bekannt gegeben. Der Angreifer wechselt vom Landesligisten FC Schonach zu den Nullachtern. "Passarella soll eine Führungsrolle in der jungen U 23-Mannschaft übernehmen. Er war bereits in der Jugend beim FC 08 und kennt dadurch sehr viele Spieler", sagt Ketterer. Passarella erzielte in der laufenden Landesliga-Saison bislang 22 Treffer für den Tabellendritten FC Schonach.