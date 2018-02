Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Spiel gegen Ravensburg abgesagt

Platz des Oberligisten nicht bespielbar. Dritte Absage nach der Winterpause

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen sagte am Mittwoch das für kommenden Samstag geplante Oberliga-Heimspiel gegen den FV Ravensburg ab. "Die Plätze im Friedengrund sind nicht bespielbar", teilte der Verein mit. Durch die Wetterlage sei auch keine Besserung zu erwarten.

Für die Nullachter ist es bereits die dritte Spielabsage nach der Winterpause. Zuvor fielen auch die Partien beim CFR Pforzheim und das Heimspiel gegen den Bahlinger SC aufgrund der unbespielbaren Plätze aus. Das Spiel gegen Bahlingen wird am Mittwoch, 11. April, nachgeholt und die Partie in Pforzheim am Mittwoch, 25. April. Einen Nachholtermin für die abgesagte Begegnung gegen Ravensburg gibt es noch nicht.