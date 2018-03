Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Spanische Finesse reicht nicht für Sieg

Für Nullachter war in Balingen mehr drin. Christian Giles trifft wie einst Wayne Rooney

Fußball-Oberliga: Wayne Rooney beschreibt in seiner Biografie über mehrere Seiten, wie er seinen Treffer per Seitfallzieher im Trikot von Manchester United gegen den Stadtrivalen Manchester City im Jahr 2011 erlebt hat. Falls Christian Giles vom FC 08 Villingen je vorhat, selbst ein Buch zu schreiben, dann dürfte er jetzt schon viel Platz für den vergangenen Freitagabend einplanen: Sein Treffer im Topspiel gegen die TSG Balingen (2:2) stand dem des ehemaligen englischen Nationalstürmers in nichts nach.

Es lief die zwölfte Minute: Nedzad Plavci bediente den mitgelaufenen Tobias Weißhaar auf der rechten Seite, der den Ball halbhoch in den Rückraum flankte. Die Vorlage war eigentlich ungünstig für Villingens Mittelstürmer Christian Giles, dem gar keine andere Möglichkeit blieb, als den Ball artistisch per Seitfallzieher zu nehmen. Genau diese Entscheidung erwies sich als die richtige. Das Leder schlug, ähnlich wie beim Treffer von Rooney, genau neben dem Pfosten ein.

Der Torschütze zum 1:0 blieb bei der Beschreibung seines Kunststücks überraschenderweise ziemlich nüchtern: „Ja, das war ein sehr schönes Tor und es war der Führungstreffer.“ Ralf Volkwein, der Trainer der TSG Balingen, brachte seine Begeisterung schon eher auf den Punkt: „Wie Christian den Ball trifft, ist einfach sensationell.“ Auffallend war, dass der Spanier Giles nicht nur als Torschütze glänzte, sondern sich auch in der Defensivarbeit sehr fleißig zeigte. Symbolisch war eine Szene in der 16. Minute, als der 25-Jährige einen Ball unbedingt noch vor der Außenlinie retten wollte und zur Grätsche ansetzte, obwohl das Leder schon längst die Linie überquert hatte.

Den Aufreger des Spiels gab es in der 27. Minute, als Villingens Top-Torschütze Nedzad Plavci im Strafraum mit Balingens Kapitän Manuel Pflumm zusammenstieß. „Das war aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Pflumm schaut überhaupt nicht auf den Ball, sondern rennt nur in mich hinein“, sagte Plavci. FC 08-Trainer Jago Maric äußerte sich im Nachhinein wesentlich zurückhaltender zu dieser Szene: „Für mich war es schwierig zu sehen. Wenn mein Spieler sagt, dass er getroffen wurde, glaube ich ihm. Der Schiedsrichter hat aber nicht gepfiffen und deshalb will ich auch keine großen Diskussionen mehr anfangen.“

Nach dem zweiten Traumtor des Tages, einer Direktabnahme von Plavci aus 18 Metern genau in den Winkel zur Villinger 2:1-Führung, schienen die Gäste nach gut einer Stunde auf der Siegerstraße zu sein. Unter freundlicher Mithilfe der Nullachter kam der Tabellenführer aus Balingen jedoch erneut zum Ausgleich. „Bei jedem Tor gibt es einen Fehler. Ich nehme das 2:2 auf meine Kappe, weil das sonst wahrscheinlich niemand machen will“, sagte Christian Mendes. Der sichtlich angefressene Torwart der Schwarzwälder sah bei der Situation in der 67. Minute genauso unglücklich aus wie FC 08-Kapitän Dragan Ovuka. Nutznießer des Missverständnisses war der Balingens Torjäger Patrick Lauble, der die Flanke aus dem Halbfeld genau zwischen den beiden Villingern erreichte und den Ball per Kopf ins Tor beförderte.

So blieb es bei dem aus Villinger Sicht unglücklichen 2:2. Der Tabellenzweite wartet auch nach dem vierten Spiel nach der Winterpause weiterhin auf einen Sieg. Positive Nachrichten gab es immerhin von Frederick Bruno, der nach einem Mittelfußbruch seit November fehlt. „Freddy befindet sich im Aufbautraining. Ich denke, dass er in zwei bis drei Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren kann“, so Maric.

Auch abseits des Platzes gab es ein Unentschieden: Den Balinger Zuschauern mit ihren „Auf ihr Roten“-Rufen und einer Trompete, die immer wieder zur Attacke blies, konterten die mitgereisten Villinger Anhänger mit schwarz-weißen Fahnen und einer Trommel. Neben der Rekordkulisse von 2200 Zuschauern war vor allem eines regionalligatauglich: Die hochmoderne Holztribüne in der „Bizerba-Arena“, die Sitzplätze für 600 Zuschauer bietet und so gut wie ausverkauft war.

Bildergalerie vom Oberliga-Spitzenspiel in Balingen: www.suedkurier.de/sportfotos