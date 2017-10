Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Sorgen vor Pokal-Knüller

Etliche Ausfälle vor Spiel gegen den Offenburger FV

Fußball, Südbadischer Pokal, Viertelfinale: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Mittwoch, 14 Uhr). An Allerheiligen kommt es im Friedengrund zu einem südbadischen Fußballklassiker zweier Traditionsvereine: Der FC 08 empfängt den OFV in der Partie um den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Nachdem Offenburg vergangene Saison noch eine Liga höher spielte, hat sich die Situation gedreht und die Villinger haben die Spielklasse mit den Ortenauern getauscht. Dies würde nach 120 Minuten am Mittwoch dazu führen, dass Offenburg bei einem Unentschieden weiterkommt. Nullacht-Trainer Jago Maric relativiert die vermeintliche Favoritenrolle: „Der OFV hat in der Verbandsliga erst ein Spiel verloren und im Pokal den Bahlinger SC ausgeschaltet.“ Er rechnet damit, dass das Team von Marc Lerandy selbstbewusst im Friedengrund auftritt und sich nicht verstecken wird.

Zudem plagen den FC 08 Personalprobleme: Tobias Weißhaar konnte am Samstag nicht spielen und Maric rechnet auch nicht damit, dass sich das bis Mittwoch ändert. Auch Daniel Niedermann kommt aufgrund seines Bänderanrisses frühestens in zwei Wochen wieder für den Kader in Frage. Zudem fehlt mit Stjepan Geng nach seiner ärgerlichen Roten Karte beim Spiel gegen Karlsruhe ein entscheidender Akteur.

Maric richtet seine Hoffnungen nun vor allem darauf, dass Benedikt Haibt am Mittwoch wieder auflaufen kann: Der Kapitän erlitt zwar in Backnang einen Nasenbruch, der ihn aber prinzipiell nicht an einem Einsatz hindern würde. Das tat hingegen am Samstag eine Magen-Darm-Verstimmung, die möglicherweise bis Mittwoch wieder abgeklungen ist.