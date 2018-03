Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Rote Karte war Gift für unser Spiel"

Nullachter verlieren bei SGV Freiberg mit 0:2 Toren. Eine Halbzeit lang haben sie in Überzahl gespielt.

Fußball-Oberliga: SGV Freiberg – FC 08 Villingen 2:0 (0:0). (mp) Trotz fast 50 Minuten Überzahl standen die Nullachter am Ende mit leeren Händen da. Bei der wieder erstarkten SGV Freiberg unterlag der Tabellenzweite verdient mit 0:2 und musste somit einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft einstecken.

Neben dem verlorenen Spiel gab es auch noch große Sorgen um Stjepan Geng. Der defensive Mittelfeldspieler der Nullachter klagte nach seiner Auswechslung, zehn Minuten vor Spielende, über Unwohlsein und wurde nach dem Spiel zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Ludwigsburg gebracht. „Wir wissen noch nicht genau, was er hat. Stjepan ging es nach dem Spiel schlecht, im Spiel hatte aber nichts darauf hingedeutet“, sagte FC 08-Trainer Jago Maric. Zur weiteren Beobachtung und Behandlung bleibt Geng bis zum heutigen Montag im Ludwigsburger Krankenhaus.

Die Nullachter begannen vor 330 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Wasen-Sportpark in Freiberg die Partie sehr selbstbewusst und hatten die Partie in der ersten Halbzeit klar im Griff. Allerdings verpasste es die Maric-Elf, ihre Chancen in eine Führung umzumünzen. Dabei hatte Tobias Weißhaar in der ersten halben Stunde zwei gute Möglichkeiten für den Gast aus dem Schwarzwald und dann war es Nedzad Plavci, der bei der dritten guten Chance für die Nullachter am gut reagierenden Pascal Nagel im SGV-Tor scheiterte. Dann folgte eine Schlüsselszene: Nach gutem Umschaltspiel hatten die Gäste eine vielversprechende Überzahlsituation, als Tobias Weißhaar von SGV-Spieler Patrick Fossi von hinten übel umgegrätscht wurde. Schiedsrichter Marvin Maier zückte kurz vor der Pause sofort die rote Karte.

Da die Villinger im zweiten Abschnitt in Überzahl spielten, schien alles auf einen Erfolg der Schwarzwälder hinzudeuten. Aber weit gefehlt! Während die Gastgeber kämpferisch alles in die Waagschale warfen, agierten die Nullachter fortan zu fahrig im Spielaufbau. Sie leisteten sich viele Abspielfehler und waren auch in den Zweikämpfen nicht mehr so präsent wie im ersten Durchgang. Außerdem nutzte Freiberg seine wenigen Chancen konsequent. Nach einer Ecke war Steven Kröner per Kopf zur Stelle und sorgte in der 64. Minute für die überraschende 1:0-Führung für die Gastgeber.

Nullacht-Trainer Jago Maric reagierte und brachte mit Cristian Giles einen frischen Stürmer für Damian Kaminski. Aber die Gäste blieben in der zweiten Halbzeit beinahe alles schuldig und wurden in der 79. Minute erneut bestraft. Teyfik Ceylan leistete sich im Mittelfeld einen haarsträubenden Fehler und Freiberg spielte schnell nach vorn. Nullacht-Innenverteidiger Pablo Gil unterlief im eigenen Strafraum ein Foulspiel und es gab Elfmeter für Freiberg. SGV-Torjäger Marcel Sökler ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte mit seinem 20. Saisontreffer mit dem 2:0 für die Entscheidung zugunsten der SGV Freiberg, die nun als Dritter bis auf einen Punkt an den FC 08 Villingeen heranrückte.

Tore: 1:0 Steven Körner (64.), 2:0 Marcel Sökler (79., Foulelfmeter). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Patrick Fossi (SGV Freiberg, 45.). Zuschauer: 330. Schiedsrichter: Marvin Maier (Windschläg).

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa (69. Stark), Ovuka, Gil, Wehrle (84. Morreale), Geng, Ceylan, Weißhaar, Haibt, Plavci, Kaminski (69. Giles).

Trainerstimmen

Ramon Gehrmann (SGV Freiberg): Von unserer Seite war die erste Halbzeit die schlechteste in dieser Saison. Nach dem Platzverweis sind wir enger zusammengerückt. Wir haben gekämpft und uns zusammengerissen und am Ende auch verdient gewonnen."

Jago Maric (FC 08 Villingen): Unsere erste Halbzeit war in Ordnung, da haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die rote Karte war Gift für unser Spiel. Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war viel zu wenig. So können wir in der Oberliga nicht auftreten. Über diese zweiten 45 Minuten werden wir in dieser Woche noch reden."