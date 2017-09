Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Pokal-Einnahmen gegen Schalke 04 bleiben hinter den Erwartungen

Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins. Umbau der Tribüne und Finanzen im Blickpunkt

Villingen-Schwenningen (wmf) Der Umbau der Haupttribüne und die finanzielle Situation des Vereins standen am Mittwochabend im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des FC 08 Villingen. Zur Wahl stand lediglich Finanz-Vorstand Wolfgang Holzinger, der einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde. Außerdem wurden die Mitgliedsbeiträge und Eintrittpreise für die Oberligaspiele angehoben.

FC 08-Präsident Leo Grimm ersparte sich große Worte und ließ vor den 81 Mitgliedern lieber Bilder sprechen. Ein Image-Film, in dem auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hellmer mitwirkte, verdeutlichte der Versammlung das ehrgeizige Bauprojekt im Friedengrund, das die Zukunft des Traditionsvereins über Jahre hinaus sichern helfen soll. Unter dem Dach der Tribüne soll eine VIP-Loge entstehen, die rund 160 Sponsoren und Gönnern des Fußballclubs Platz bieten soll. Die „Event-Tribüne“ (Grimm) soll künftig nicht nur zahlungskräftigen Zuschauern einen komfortablen Rahmen für den Besuch der Spiele bieten, sondern auch anderweitig ausgebaut werden. Zwei zusätzliche Umkleidekabinen sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt eingerichtet und die Vereinsgaststätte aufgehübscht werden. „Wer in der Fußball-Oberliga mitspielen will, muss auch etwas dafür tun“, warb der Vereins-präsident für das Vorhaben.

Die Finanzierung des VIP-Raums soll nicht über den FC 08 Villingen, sondern über einen Förderverein erfolgen. Demnächst, so Grimm, werde ein entsprechendes Gremium gegründet. „Der Bau soll den Hauptverein nicht belasten“, kündigte der Unternehmer aus Spaichingen an. Über die genauen Kosten will Grimm erst im Oktober Auskunft geben, im Gespräch ist aktuell eine Summe von rund 500 000 Euro.

Über die Finanzen des FC 08 gab Wolfgang Holzinger Auskunft. Begeistert war der 69-Jährige nicht, als er die Zahlen offenlegte. Der Verein hat immer noch 143 000 Euro Schulden, nicht bei Banken, aber bei Privatpersonen. Das DFP-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 im August 2016 half Holzinger zufolge zwar, die Verbindlichkeiten abzubauen, aber nicht in gewünschtem Maße. Von den erhofften 250 000 Euro Gewinn aus der Partie in Freiburg blieben dem FC 08 letztlich 170 000 Euro. Das reichte zwar, um das Geschäftsjahr 2016 mit einem Plus von 33 000 Euro abzuschließen, aber nicht, um den gesamten Schuldenberg zu tilgen.

Die Versammlung beschloss, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Künftig müssen Erwachsene 20 und Jugendliche 10 Euro mehr pro Jahr berappen. Auch die Eintrittspreise wurden an das allgemein übliche Oberliga-Niveau angepasst. Ein Tribünenplatz kostet in der nächsten Saison 12 statt bisher 10 Euro. Für einen Stehplatz sind 8 statt 7 (ermäßigt 7 statt 6) Euro fällig.

Auch Jugendleiterin Bernadette Mangold wurde im Amt bestätigt. Sie kündigte aber an, dass dies ihr letztes Jahr in dieser Funktion sei.