Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Plavci und die zwei Verträge

Heftiges Tauziehen zwischen Nullachtern und 1. FC Rielasingen-Arlen um den Angreifer

Fußball, Oberliga: (jsi/wmf/jr) Samstagnachmittag im Villinger Friedengrund: FC 08 Villingens Stürmer Nedzad Plavci steht im Spitzenspiel gegen den FSV Bissingen 90 Minuten lang auf dem Platz. Seine Leistung – solide. Der 29-jährige Deutsch-Serbe ist immer anspielbar, kreiert Offensivaktionen und schnappt sich voller Selbstvertrauen den Ball für einen direkten Freistoß. „Plavci ist für uns ein wichtiger Spieler. Wenn er bei uns bleiben möchte, hätten wir sicherlich nichts dagegen“, sagt FC 08 Villingens Sportlicher Leiter, Mario Ketterer.

Doch so einfach ist die Geschichte nicht, denn Plavci hat sich und die Nullachter in eine Situation hineinmanövriert, aus der nur schwerlich wieder herauszukommen ist. Der technisch beschlagene Fußballer, dessen aktueller Kontrakt beim FC 08 Villingen am 30. Juni 2018 endet, hat für die kommende Saison zwei Verträge unterschrieben, zunächst beim 1. FC Rielasingen und knapp einen Monat später beim FC 08 Villingen. Bleibt die Frage: Bei welchem der beiden Vereine spielt Plavci künftig? Eigentlich hätte am Freitag bei einem Treffen beider Klubs ein klärendes Gespräch stattfinden sollen. Doch dazu kam es nicht. Ketterer: „Wir haben ein paar Mal miteinander telefoniert und unsere Argumente ausgetauscht. Wir haben eine andere Auffassung von dem Sachverhalt als Rielasingen.“

Damit ist die Kuh noch nicht vom Eis. Der 1. FC Rielasingen-Arlen will sich nicht damit abfinden, dass der Dreijahres-Vertrag, den Plavci Mitte Februar bei dem ambitionierten Verbandsligisten unterschrieb, nur das Blatt Papier wert sein soll, auf dem die Modalitäten schwarz auf weiß festgehalten wurden. Der FC 08 Villingen wiederum wuchert mit dem Pfund, dass der Oberligist zeitlich vor dem Rivalen beim Südbadischen Fußballverband eine Verlängerung der Spielberechtigung von Plavci beantragt und diese prompt erhalten hat. Hier regiert beim Verband das Windhundprinzip, da die Regularien zwei zeitgleich laufende Verträge überhaupt nicht vorsehen. Die SBFV-Spielordnung schreibt außerdem vor, dass Vertragsabschlüsse „unverzüglich (…) durch eine Zusendung einer Ausfertigung des Vertrages“ anzuzeigen seien. Dies haben die Rielasinger augenscheinlich versäumt. Die Hegauer wiederum bestehen darauf, dass die Villinger Plavci erst gar nicht hätten unter Vertrag nehmen dürfen, weil dieser bereits einen gültigen Vertrag unterschrieben habe.

Nun wollen die Nullachter in Ruhe abwarten, welche weiteren Schritte Rielasingen im Fall Plavci unternimmt. „Sie wollen die Sache beim Verband rechtlich prüfen lassen. Wir sind ganz entspannt. Solange keine Entscheidung getroffen wird, machen wir uns keine weiteren Gedanken, sondern konzentrieren uns auf das Sportliche. Wenn die Sache in eine andere Richtung geht, können wir auch nichts dagegen tun“, sagt Ketterer.

Neben dem sportgerichtlichen Aspekt dürfte die Geschichte auch arbeitsrechtlich von Bedeutung sein und womöglich durch ein Urteil vor dem Arbeitsgericht entschieden werden. Eines steht fest: „„Wir werden uns das nicht gefallen lassen“, sagt Rielasingens Vorsitzender Peter Dreide. Eine gütliche Einigung scheint derzeit in weiter Ferne, aber nicht ausgeschlossen. Selbst wenn die Hegauer sich beim Verband noch das Spielrecht von Plavci sichern, bleibt die Frage, ob sie einen nicht ganz billigen Spieler im Kader haben wollen, der lieber für einen anderen Verein kicken würde. Und die Villinger müssen sich vermutlich mit dem Gedanken anfreunden, Plavci aus dem Vertrag mit Rielasingen freizukaufen.