Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Plavci-Tore Nummer neun und zehn

Nullachter schlagen 1. Göppinger SV mit 3:0. Nun Tabellendritter in der Oberlliga

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV 3:0 (1:0). Der FC 08 Villingen bleibt an der Oberliga-Spitzengruppe dran und rückt auf Rang drei vor. Die Aufgabe gegen den 1. Göppinger SV lösten die Nullachter souverän mit 3:0, wobei Nedzad Plavci seine Saisontreffer neun und zehn erzielte.

FC 08-Trainer Jago Maric nahm im Vergleich zum 4:0-Auswärtserfolg in Walldorf keine Veränderungen in der Startformation vor. Geduld war gefragt, denn die Gäste bauten ein schwer durchdringliches Abwehrbollwerk auf, versteckten sich nach vorne aber dennoch nicht, wie zwei Möglichkeiten durch Patrick Stöppler (6. und 8. Minute) zeigten. Nach einer guten Viertelstunde hatten die Gastgeber erstmals den Schlüssel zum Überwinden des gegnerischen Defensivverbundes gefunden: Manuel Stark setzte sich auf rechts durch und passte zur Mitte, doch Cristian Giles schoss den Ball aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei (19.). Elf Minuten später fiel das 1:0: Daniel Wehrle schickte nach einem Fehler im Göppinger Mittelfeld Nedzad Plavci auf die Reise. Der Torjäger vernaschte im Eins-gegen-Eins-Duell GSV-Kapitän Oliver Stierle und erwischte Torhüter Kevin Rombach in der kurzen Ecke – 1:0. Manuel Stark (32.) und Damian Kaminski (36.) hatten vor der Pause noch Chancen, das zweite Villinger Tor zu erzielen. Göppingens Stöppler wiederum war nah am Ausgleich dran, doch blieb es beim 1:0.

Für Manuel Stark (Wadenprellung) kam nach der Pause Tobias Weißhaar in die Partie, der sich prächtig einführte: Er zog aus 18 Metern ab, der Ball wurde abgefälscht und landete in der 48. Minute zum 2:0 im Netz. Jetzt schien die Moral der in den letzten Partien wenig erfolgreichen Gäste gebrochen. Tefvik Ceylan, von Plavci freigespielt, verpasste in der 52. Minute jedoch die endgültige Entscheidung. Die FC 08-Defensive stand derweil sehr sicher, und ein schöner Konter in der 72. Minute sorgte für den Endstand: Weißhaar bediente Cristian Giles, der spanische Neuzugang legte uneigennützig den Ball quer, und Plavci erzielte problemlos das 3:0. Dabei blieb es, weil die Göppinger zwei Torchancen durch Patrick Schwarz (86. und 88.) nicht verwerten konnten.

Der FC 08 bleibt auch zu Beginn der „englischen Woche“ weiter auf Erfolgskurs. Am Dienstag treten die Nullachter im Pokal-Achtelfinale beim SV Au-Wittnau an (siehe Vorschau auf dieser Seite). Tore: 1:0 Nedzad Plavci (30.), 2:0 Tobias Weißhaar (48.), 3:0 Nedzad Plavci (72.). Zuschauer: 850. Schiedsrichter: Tobias Eisele (Korntal-Münchingen).

FC 08 Villingen: Mendes – Stark (46. Weißhaar), Ovuka, Niedermann, Serpa (79. Wagner) – Wehrle, Geng, Ceylan (79. Ketterer), Plavci (75. Haibt) – Kaminski, Giles.

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das war ein verdienter Sieg für uns. Göppingen hat leidenschaftlich verteidigt und uns das Leben sehr schwer gemacht. Aber meine Mannschaft hat Geduld bewiesen. Beim 1:0 hat Plavci seine Klasse gezeigt und mit dem frühen 2:0 nach der Pause wurde es einfacher für uns.“

Gianni Coveli (1. Göppinger SV). „Ich kann meiner Mannschaft, die in den letzten Wochen viele Nackenschläge einstecken musste, kaum einen Vorwurf machen. Wir hatten in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten, waren aber im Abschluss zu harmlos. Da wurde der Unterschied deutlich, als Plavci mit seiner ersten Torchance traf. Bei den Villingern ist das Selbstvertrauen da. Das zweite Tor fiel aus unserer Sicht unglücklich, aber am Ende war es ein verdienter Sieg für Villingen. Wir werden die Köpfe jedoch nicht hängen lassen.“