FC 08 Villingen: Neuzugang aus Luxemburg

Oberligist verpflichtet Mittelfeldspieler Minou Tsimba-Eggers

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen hat den 19-jährigen Mittelfeldspieler Minou Tsimba-Eggers verpflichtet. Der in Singen geborene Tsimba-Eggers ist vielseitig im defensiven Bereich und im Mittelfeld einsetzbar. Er spielte in den Jugendaltersklassen U 11 und U 12 beim FC Schaffhausen und danach beim SC Freiburg in der U 13 und U 14.

Aufgrund seines Talentes verpflichtete der 1. FC Kaiserslautern Tsimba-Eggers, wo er auch im Internat war. Bei den Pfälzern spielte er von der U 15 bis zur U 23 und wurde in dieser Zeit auch Jugendnationalspieler (U 15 und U 16).

Danach wechselte Tsimba-Eggers nach Luxemburg zum FC Grevenmacher in die 2. Liga. Der Wechsel von Luxemburg zum FC 08 Villingen erfolgte ablösefrei. Die Freigabe für Tsimba-Eggers liegt dem Oberligisten bereits vor. Somit ist der Neuzugang sofort für den FC 08 Villingen spielberechtigt.