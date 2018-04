Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Nedzad Plavci zwei Monate gesperrt

Hartes Urteil gegen Torjäger der Nullachter

Fußball-Oberliga: (wmf/jr) Schlechte Nachrichten für den FC 08 Villingen: Torjäger Nedzad Plavci wird ab sofort für zwei Monate bis einschließlich 8. Juni gesperrt. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, bedeutet dies, dass Plavci für die restlichen Oberligaspiele und für das südbadische Pokalfinale (21. Mai) gesperrt wäre.

Das Urteil von Sportrichter Klaus Schmidt (Bezirk Schwarzwald) wurde am Wochenende den Vereinen zugestellt. Die Sperre bezieht sich auf verschiedene Delikte, die Plavci zur Last gelegt werden: Beantragung einer Spielberechtigung mehrerer Vereine und vorzeitige Vertragsverhandlungen. Plavci hatte mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen einen Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen, später dann aber auch bei seinem aktuellen Klub FC 08 Villingen unterschrieben.

Welche Auswirkungen das Urteil auf die künftige Spielberechtigung von Plavci hat, ist noch offen. Sowohl die Rielasinger als auch die Villinger gehen davon aus, dass der 29-jährige Stürmer in der kommenden Saison für ihren Verein aufläuft. Mario Ketterer, sportlicher Leiter, des FC 08 Villingen, wollte das Urteil am Sonntag nicht kommentieren. „Ich will das Schreiben erst mal in Ruhe durchlesen. Erst dann werden wir eine Stellungnahme abgeben.“