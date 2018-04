Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Nach der Pause platzt der Knoten

TSG Backnang mit 3:1 besiegt. Nullachter vergeben viele erstklassige Chancen

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Backnang 3:1 (0:1). Weiter, immer weiter: Der FC 08 trotzte auch am Samstag dem Verletzungspech, der spielerischen Dauerbelastung samt einem Rückstand und gewann vor 800 Besuchern gegen Backnang. Nach der Partie wurde mit dem Defensivspezialisten Valentin Vochatzer vom Karlsruher SC II ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Ohne Damian Kaminski, der wohl noch zwei Wochen ausfällt, und ohne den immerhin wieder zum Kader zählenden Cristian Giles musste Nullacht-Trainer Jago Maric seine Offensive aufstellen. Teyfik Ceylan und Volkan Bak hießen daher die beiden Stürmer. Ceylan hatte nach neun Minuten auch die erste große Chance. Abstimmungsprobleme in der Nullacht-Defensive ermöglichten jedoch fast im Gegenzug die Führung für den württembergischen Gast durch Dominic Sessa per Kopf (11.). Die Villinger zeigten sich nur kurz geschockt, rissen danach das Spiel aber noch deutlicher an sich: Mauro Chiurazzi per Kopf (15.), Tobias Weißhaar frei nach einer Ecke (27.), Stjepan Geng mit einem 25-Meter-Schuss an die Latte (37.) – die Zuschauer rauften sich die Haare, zumal die Aufholjagd weitere Kräfte verschliss.

Auch nach der Pause ging es zunächst so weiter: Weißhaar drehte sich im TSG-Strafraum um die eigene Achse, setzte das Leder dann aber frei aus acht Metern neben das Tor (49.). Ein Pass von Benedikt Haibt auf Bak leitete den Ausgleich ein: Der Nachwuchsmann lief alleine auf Gästetorwart Pascal Bertram zu, behielt die Nerven und schob den Ball in der 57. Minute zum 1:1 ins Netz. Die Nullachter drängten nun auf den Sieg und vergaben weitere Riesenchancen: Weißhaar scheiterte aus vier Metern an Bertram (62.), Bak entschied sich, frei vor dem Backnanger Schlussmann etwas zu uneigennützig für ein Abspiel zu Haibt, ehe der gelegentlich den Unmut der Besucher auf sich ziehende Schiedsrichter Jonas Brombacher die Szene schließlich abpfiff (64.). Anschließend wieder Bak, der Geng bediente, dieser jedoch über das Tor zielte (71.). Dazwischen wären die württembergischen Gäste beinahe wieder in Führung gegangen, doch Geng klärte in letzter Sekunde vor Sessa.

Ein schöner Pass von Geng auf Weißhaar nach einem der zahlreichen Backnanger Ballverluste leitete in der 74. Minute die Nullacht-Führung ein: Weißhaar verzichtete auf das Abspiel zu Bak, sondern zirkelte das Leder souverän ins Backnanger Tor. Auch das 3:1 lag nun in der Luft: Ceylan zielte knapp vorbei (75.), Haibt scheiterte erst per Fuß, dann per Kopf (84.). Bei der Chancenverwertung hatte der FC 08 deutlich Luft nach oben, was sich bei einem Kopfball von TSG-Torjäger Mario Marinic in der 86. Minute fast gerächt hätte. So aber bediente der eingewechselte Tijan Jallow in der Schlussminute Ceylan, der für die endgültige Entscheidung sorgte. Da auch die Konkurrenz gewann, bleibt der FC 08 auf Tabellenplatz zwei, drei Punkte vor Freiberg und fünf vor Bissingen, ehe die vierte "Englische Woche" in Folge anbricht. Tore: 0:1 (11.) Sessa, 1:1 (57.) Bak, 2:1 (72.) Weißhaar, 3:1 (90.) Ceylan. Gelbe Karten: Geldner, Biyik, Sessa (alle Backnang). Zuschauer: 800. Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).

FC 08 Villingen: Mendes – Gil, Ovuka, Niedermann, M. Chiurazzi – Weißhaar (88. Serpa), Wehrle, Geng (91. Zölle), Haibt (83. Jallow) – Bak, Ceylan

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): "Ich kann nur immer wieder das Gleiche sagen: Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wir schienen am Anfang noch etwas müde vom Mittwoch zu sein und es ist schwierig, bei dieser Hitze einem Rückstand hinterherzulaufen. Dann haben wir aber einen letztlich hochverdienten Sieg gefeiert. Die Partie kann auch 6:1 oder 7:1 ausgehen. Diese Mannschaft hat ein mega-großes Herz. Ein großes Kompliment auch an unsere jungen Spieler, die das wieder toll gemacht haben."

BeniaminoMolinari (TSG Backnang): "Wir hatten uns hier schon einiges vorgenommen, um den Klassenerhalt auch mathematisch sicherzustellen. Letztlich hat Villingen aber sehr viel Qualität und bei uns war ab Minute 60 ein Bruch im Spiel. Ein verdienter Sieg des FC 08, der eine gute Mannschaft und ein gutes Umfeld hat und dem ich die Daumen für den Aufstieg drücke." (sum)