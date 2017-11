Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Nach dem Kraftakt in die Ferne

Nullachter müssen zum SV Sandhausen. Daniel Niedermann wohl wieder am Ball

Fußball-Oberliga: SV Sandhausen U23 – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr Walter-Rheinhard-Stadion). (mp) Nach dem Einzug ins Halbfinale des südbadischen Verbandspokals gegen den Offenburger FV (3:1) geht es für den FC 08 Villingen zum Ende der Englischen Woche zur U23 des Zweitbundesligisten SV Sandhausen.

„Das Spiel gegen Offenburg hat sehr viel Kraft gekostet. Ich hoffe, dass die Jungs gut regenerieren konnten und wir einigermaßen ausgeruht das Spiel in Sandhausen angehen können“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Der Aufsteiger trifft auf einen Gegner, der als Tabellendrittletzter mit elf Punkten schon mit dem Rücken zur Wand steht. Dies macht die Aufgabe für die Nullachter aber nicht leichter.

Neben dem Spiel gegen Offenburg, das viel Kraft kostete, sieht Maric auch in der weiten Anreise ins Nordbadische nach Sandhausen einen Nachteil. „Das ist sicherlich nicht förderlich, dass nach einem Spiel unter der Woche jetzt gleich so eine weite Auswärtsreise ansteht“, so der Nullacht-Trainer. Außerdem sei es schwierig, sich auf den Gegner einzustellen, da Sandhausens Zweitliga-Mannschaft bereits am Freitagabend im Einsatz ist. „Gut möglich, dass in der U23 am Samstag Verstärkungen aus dem Profikader auf dem Platz stehen“, erwartet Maric einen qualitativ gut besetzen Gegner. „In der U23 spielen vornehmlich junge Spieler, die alle gut ausgebildet sind. Das ist eine spielstarke Mannschaft, dies sollte uns allerdings entgegen kommen. “ Bekanntester Spieler bei den Sandhäuser ist Torhüter Dominik Machmaier, der in den vergangenen zwei Jahren schon viele Spiele in der zweiten Liga bestritt. Mit Leander Vochatzer gehört zudem ein Spieler aus der Region seit dieser Saison zum U23-Kader des SVS, der in der Jugend schon beim FC 08 Villingen spielte und später zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Die Sandhäuser legten mit sieben Punkten aus drei Spielen einen starken Saisonstart hin. Danach folgte der Einbruch. Aus den letzten zehn Spielen holte die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo nur vier Zähler. Neben der harmlosen Offensive stellt der Defensivverbund um Kapitän Demarveay Sheron mit 32 Gegentreffern die zweitschlechteste Abwehr.

Auf Seiten der Nullachter muss Trainer Maric weiter auf Stjepan Geng verzichten. Das Strafmaß für den defensiven Mittelfeldspieler, der am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die KSC-Zweite die rote Karte sah, ist aber noch nicht bekannt. Dafür dürfte Daniel Niedermann nach seinem Bänderanriss wieder zur Verfügung stehen. Maric: „Zudem machen Benedikt Haibt und Pablo Gil immer mehr Fortschritte, sodass wir mit einem guten Kader in Sandhausen antreten können.“