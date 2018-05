Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Nach 4:1 gegen Weinheim warten Pirmasens und Alzenau

Nullacht-Kapitän Benedikt Haibt dreifacher Torschütze gegen Oberliga-Schlusslicht

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – TSG Weinheim 4:1 (2:0). Der Sieg gegen Schlusslicht Weinheim hatte für die Villinger nur statistische Bedeutung. Viel interessanter war die Nachricht, auf wen die Nullachter in der bevorstehenden Relegation treffen. Am späten Samstagnachmittag stand der zweite Gegner des FC 08 Villingen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga fest: Die Villinger treffen neben dem FK Pirmasens (Zweiter der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) auch auf Bayern Alzenau, den Vizemeister in der Hessenliga. Am letzten Spieltag überholten die Unterfranken mit einem 6:0-Sieg gegen Flieden noch den bisherigen Tabellenzweiten TSV Lehnerz, der in Lohfelden lediglich 3:3 spielte.

Im ersten Relegationsspiel empfängt Alzenau am Donnerstag (Fronleichnam) Pirmasens. Siegen die Alzenauer, spielen die Villinger am Sonntag, 3. Juni, in Pirmasens und erwarten am Mittwoch, 6. Juni, Alzenau im Friedengrund. Endet die erste Partie unentschieden oder mit einem Sieg für Pirmasens, haben die Nullachter am 3. Juni ein Heimspiel gegen Alzenau und reisen drei Tage später nach Pirmasens. Lediglich der Erste der Dreierrunde steigt in die Regionalliga Südwest auf.

Mit dem 4:1-Erfolg gegen Weinheim sicherten sich die Nullachter den inoffiziellen Titel als stärkstes Heimteam der abgelaufenen Oberliga-Saison. In der ersten Partie nach der ärgerlichen Pokalniederlage gegen den SV Linx setzte Trainer Jago Maric auf das Gros des Stammkaders. Mit Manuel Stark, Frederick Bruno, Cristian Giles und Tobias Weißhaar standen gleichwohl vier neue Akteure in der Startformation. Giles hätte die Nullachter nach zehn Minuten in Führung bringen können, als er einen Fehlpass abfing. Der Schuss des Spaniers, der zum SSV Reutlingen wechselt, prallte aber an den Innenpfosten. Die ohne allzu große Emotionen ausgetragene Partie hatte einen ersten Höhepunkt, als sich Damian Kaminski schön auf der linken Seite durchsetzte und Benedikt Haibt bediente. Der tanzte auf engstem Raum zwei Weinheimer aus und vollendete zur Villinger Führung (29.). Als TSG-Torhüter Levent Cetin sechs Minuten später einen Schuss von Stjepan Geng nur abklatschen konnte, war erneut Haibt zur Stelle – 2:0.

Nach der Pause nahmen die Nullachter den Fuß etwas vom Pedal – und das abgeschlagene Schlusslicht kam durch Noureddin Goudar zum Anschlusstreffer (54.). Das Spiel plätscherte nun so vor sich hin – die Villinger schonten sich begreiflicherweise, der Gast war letztlich trotz allem Bemühen zu limitiert. Cristian Mendes im FC 08-Tor machte noch Platz für Matthias Demmer, der zum Abschluss seiner Zeit in Villingen noch 23 Minuten Einsatzzeit bekam. Dann zogen die Nullachter die Zügel wieder an: Ein Schuss von Geng wurde abgefälscht, und der starke Haibt war nach 69 Minuten zum dritten Mal mit einem Treffer zur Stelle. Haibt trat auch als Passgeber in Erscheinung: Er bediente Giles, der zum 4:1-Endstand einschoss (79.).

Nach dieser Pflichtübung und dem Ende der regulären Runde richtet sich das Interesse der Villinger Fußballfans auf auf die Aufstiegsrunde. Ob die verletzten Daniel Wehrle und Nedzad Plavci dann bei den Nullachtern wieder mit an Bord sind, ist nach wie vor offen. Tore: 1:0 (29.) Haibt, 2:0 (35.) Haibt, 2:1 (54.) Goudar, 3:1 (69.) Haibt, 4:1 (79.) Giles. Gelbe Karten: 1/3. SR: Lukas Heim (Waghäusel). ZS: 500

FC 08 Villingen: Mendes (67. Demmer) – Stark, Bruno (59. Niedermann), Ovuka, Serpa – Weißhaar (62. Bak), Gil (78. Jerhof), Geng, Kaminski – Giles, Haibt