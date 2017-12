Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Mit positivem Ergebnis in die Pause

Nullachter gastieren beim 1. CfR Pforzheim. Frederick Bruno erleidet Bruch des Mittelfußes

Fußball-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Zum Abschluss des überaus erfolgreichen Jahres 2017 noch einmal alles raushauen möchte der FC 08 Villingen – und dabei möglichst die Tabellenführung noch mindestens eine weitere Woche behalten.

Alles raushauen – das wird auch nötig sein, denn mit dem 1. CfR Pforzheim wartet ein Ex-Titelfavorit auf das Team von Jago Maric. „Ex“, weil die Goldstädter sich mit teils desaströsen Ergebnissen im ersten Saisondrittel alle Chancen nach oben selbst verbaut haben. Nach dem Trainerwechsel von Adis Herceg zu Gökhan Gökce sind die Pforzheimer aber zuletzt deutlich besser in Schwung gekommen, wovon vergangenen Samstag ein 1:0-Auswärtssieg bei der Neckarsulmer SU zeugte. „Die Pforzheimer haben eine große Qualität und etliche Spieler dabei, die über reichlich Oberliga- und Regionalligaerfahrung verfügen“, betont Maric. Deshalb sei der Kontrahent deutlich höher einzuschätzen als sein aktuell 14. Tabellenplatz. Gleichwohl wolle der eminent starke Aufsteiger auch in Pforzheim punkten.

Die Wettervorhersage gibt derzeit keinen Hinweis darauf, dass die Partie ausfallen könnte – und das kommt Maric sehr gelegen: „Wir wollen auf jeden Fall spielen. Ansonsten würde die Begegnung eine Woche später angesetzt, Davon hat keiner etwas.“ Optimal werden die Bodenverhältnisse im Holzhofstadion mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein, aber: „Beide Mannschaften spielen auf dem gleichen Rasen“, sagt Maric.

Ob der Gegner eine offensive oder eher defensive Taktik wählen wird? „Schwer zu sagen, wir haben uns aber auf beide Optionen vorbereitet“, antwortet Maric. So oder so erwartet der Nullacht-Trainer eine kampfbetonte Partie, vor der ihm aber nicht bange sei: „Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir auch das können.“ Im Vergleich zum Spiel in Weinheim werde seine Mannschaft leistungs- und konzentrationsmäßig jedoch noch eine Schippe drauflegen müssen. Maric: „Wir sind aber heiß darauf, mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen.“

Personell gibt es zwei Veränderungen – eine positive und eine sehr negative. Letzteres betrifft Frederick Bruno, bei dem ein Bruch im Mittelfuß diagnostiziert wurde und der vermutlich für sechs bis acht Wochen ausfällt. Es müsste demnach schon sehr gut laufen, damit Bruno beim Trainingsauftakt am 8. Januar wieder mit an Bord sein kann. Hingegen kann Tobias Weißhaar, der vergangenen Samstag aus privaten Gründen fehlte, die Reise nach Pforzheim antreten. Bei den Pforzheimern ist Torjäger Dominik Salz, der zuletzt wegen einer Sperre aussetzen musste, wieder mit von der Partie.

Die Nullachter hoffen derweil, dass sie bei dieser wichtigen Begegnung wieder von etlichen Villinger Schlachtenbummlern unterstützt werden.