Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Mit den Fans im Rücken kann's gelingen

Nullachter erwarten am Samstag Neckarsulm. Spitzenspiel Tabellenzweiter gegen Dritter

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Neckarsulmer Sport Union (Samstag, 14.30 Uhr). Der FC 08 Villingen geht als Zweitplatzierter in sein letztes Heimspiel des Jahres. Das hätte vor Saisonbeginn wohl kaum jemand für möglich gehalten. Gegner ist mit Neckarsulm ein direkter Tabellennachbar. Auf die Zuschauer wartet also ein weiteres Spitzenspiel im Friedengrund. „Wir freuen uns momentan auf jedes Spiel, auch wenn wir wissen, dass uns eine schwere Aufgabe bevorsteht“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Er rechnet mit einer Partie auf Augenhöhe und formuliert folgendes Ziel: „Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren heimischen Fans verabschieden.“

Die Begegnung verspricht ein intensives und qualitativ hochwertiges Spiel, wobei die Nullachter insbesondere auf den überragenden Adrian Beck aufpassen sollten. Schließlich hat er nicht nur neun Tore selbst erzielt, sondern auch elf vorbereitet. Daneben hat auch Mittelfeld-Regisseur Ouadie Barini bereits sechsmal eingenetzt. „Ich habe mir Spiele der Neckarsulmer angesehen. Sie arbeiten sehr gut gegen den Ball und spielen körperbetont. Wir dürfen uns keinerlei Fehler und Unkonzentriertheiten gegen dieses Top-Team erlauben“, umschreibt Maric die Qualität des Gegners.

Am vergangenen Samstag verlor die Sportunion überraschend bei der U23 des SV Sandhausen mit 0:3 und musste dadurch den Platz an der Sonne wieder an die TSG Balingen übergeben. Diese Auswärtsklatsche passt ins bisherige Bild der Saison. Auf heimischem Rasen erteilen die Neckarsulmer ihren Gegnern regelmäßig eine Abfuhr. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen ist die Heimbilanz makellos. Auswärts hingegen hat die Mannschaft von Trainer Thorsten Damm Probleme. Nur zweimal kehrte die Elf als Sieger nach Hause. Ein Punkt, der den Nullachtern und Jago Maric Mut machen kann.

Optimistisch ist der Villinger Trainer zudem, weil, mit Ausnahme von Stjepan Geng (noch für ein Spiel gesperrt) der komplette Kader zur Verfügung steht. Auch Mittelfeldmann Tobias Weißhaar befindet sich wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. „Im Großen und Ganzen habe ich schon eine Idee, mit welcher Startformation wir beginnen“, berichtet der Trainer.

Ebenso erfreulich wie ungewöhnlich für die letzten Villinger Heimspiele in einem Kalenderjahr ist die Tatsache, dass die Partie wohl problemlos auf dem Rasen des ebm-papst-Stadions ausgetragen werden kann. Die Wettervorhersage meldet zwar kühle Temperaturen, aber weder Regen noch Schnee. Maric: „Wir hoffen, dass uns noch einmal viele Fans unterstützen und sind stolz darauf, dass wir den höchsten Zuschauerschnitt der gesamten Liga haben. Vielleicht kann sogar der Heimvorteil mit den Zuschauern im Rücken den Ausschlag geben. „Wir werden auf jeden Fall alles raushauen, was nur geht“, kündigt der Coach an.