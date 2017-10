Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Mehr Raum zur freien Entfaltung

Nullachter erwarten Karlsruher SC II. Gäste aus Nordbaden spielerisch stark

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Karlsruher SC II (Samstag, 15.30 Uhr). Nach der 0:1-Niederlage bei der TSG Backnang kommt mit der Reserve des Karlsruher SC II ein Team in den Friedengrund, das den Nullachtern mehr liegen sollte. Die Karlsruher sind eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, die mitspielen möchte und sich nicht nur auf die Abwehr konzentriert.

„Vielleicht wird es gegen den KSC ein bisschen einfacher, weil sich für uns mehr Räume auftun“, hofft FC 08-Trainer Jago Maric. Klar ist für den Coach aber auch: „Wenn wir so spielen wie in Backnang, werden wir eher nicht gewinnen.“ Die Mannschaft habe sich unter der Woche selbstkritisch gezeigt. Maric: „Fast alle Spieler haben gegen Backnang ihre Form nicht gefunden.“

Personell gibt es einige Fragezeichen: Benedikt Haibt hat in Backnang einen glatten Nasenbruch erlitten, sein Einsatz steht auf der Kippe. Falls der Kapitän auflaufen kann, wird er dies wohl mit einer Maske tun. Ein dickes Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Tobias Weißhaar, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen nicht trainieren konnte. Sicher ausfallen wird zudem Daniel Niedermann, der aufgrund eines Bänderanrisses zwei bis drei Wochen pausieren muss. Bleibt noch die Personalie Pablo Gil, der vergangenen Spieltag ein zehnminütiges Comeback gab. Maric: „Er ist noch nicht wieder hundertprozentig fit, hat aber mit der Mannschaft trainiert.“ Der Trainer will beim spanischen Abwehrchef bis zuletzt offenhalten, wie lange Gil gegen den KSC zum Einsatz kommen wird. „Ich hätte vor dem wichtigen Pokalspiel gegen Offenburg gerne etwas mehr personelle Auswahl, aber wir müssen jetzt eben mit diesem Kader bestehen“, sagt der Trainer. Er sei dennoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft stärker und konzentrierter als in der letzten Partie auftreten werde. Maric: „Wir müssen von der ersten Minute an dominant agieren.“

Die Karlsruher sind inzwischen auf Platz 15 der Tabelle abgerutscht und brauchen jeden Punkt. Der FC 08 Villingen hingegen setzt auf seine enorme Heimstärke. Jago Maric: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, würden aber schon gerne noch mindestens bis zum Frühjahr unter den ersten Vier bleiben.“ Auf die Tabelle oder gar auf die Möglichkeit, die Tabellenführung zurückzuholen, schaue man aber nicht primär. Maric: „Wir wollen unseren Fans am Samstag vor allem eine gute Partie zeigen.“ Mit einem Auge dürfte er aber auch auf das Spitzenspiel zwischen der TSG Balingen und dem Bahlinger SC schielen.