Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Maximum mit Minikader

Nullachter müssen vor Abfahrt nach Sandhausen drei Hiobsbotschaften verkraften

Fußball-Oberliga: Die Vorzeichen standen alles andere als günstig, und doch meldete sich der FC 08 Villingen nach dem Pokalsieg gegen Offenburg bei der Zweitliga-Reserve des SV Sandhausen mit einem deutlichen 5:0-Sieg in der Liga zurück. Mit nur einem Punkt Rückstand auf das Spitzenduo Neckarsulm und Balingen betrieben die Nullachter gute Werbung für die mit Spannung erwartete Heimpartie gegen den SSV Reutlingen.

Schreck am Morgen: Als sich die Villinger am Samstagmorgen um 8.30 Uhr am Friedengrund trafen, wurde rasch klar, dass der Bus zum Auswärtsspiel nach Sandhausen weniger gut besetzt sein würde, als sich dies Trainer Jago Maric vorgestellt hatte. Außer dem gesperrten Stjepan Geng und dem verhinderten Mario Ketterer fehlten kurzfristig auch noch Tobias Weißhaar, Frederick Bruno und Timo Wagner. Da es in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich war, weiteren Ersatz zu ordern, trat der FC 08-Tross mit nur zwei Auswechsel-Feldspielern die weite Reise in den Raum Heidelberg an: mit Daniel Niedermann, dessen Bänderriss weitestgehend ausgeheilt war, sowie mit dem 18-jährigen Nachwuchsmann Pietro Morreale. Beide kamen in der Schlussphase der Partie zum Einsatz. Nur gut, dass die beiden ehemals langzeitverletzten Benedikt Haibt und Pablo Gil inzwischen wieder in gutem körperlichen Zustand sind.

Dosenöffner Haibt: Dass es letztlich eine derart klare Sache werden würde, war zumindest in der ersten Viertelstunde in Sandhausen nicht zu erwarten. In dieser Phase hätten die Nullachter auch in Rückstand geraten können. Die Gastgeber nutzten auch die Tatsache aus, dass sie gleich mehrere Akteure aus dem tags zuvor im Einsatz befindlichen Zweitliga-Kader (0:1 gegen Duisburg) dabei hatten. Nach dem trockenen Schuss von Haibt zur Villinger Führung, noch mehr dann durch das 2:0 durch Damian Kaminski kurz vor der Pause wurden jedoch die Weichen auf Auswärtssieg gestellt, ehe sich in der zweiten Halbzeit eine Cristian Giles-Gala mit blitzsauberem Hattrick anbahnte.

Erleichterung: Entsprechend erleichtert war Jago Maric: „Wir hatten das Pokalspiel sowie eine weite Anreise in den Knochen. Die Jungs haben die Aufgabe aber ganz vorzüglich erledigt“, freute sich der Trainer. Bezeichnend: Trifft Torjäger Nedzad Plavci einmal nicht, gibt es genügend andere offensivstarke Akteure, die wissen, wo der gegnerische Kasten steht. Ebenfalls positiv: Bis auf Tobias Weißhaar, dessen Befund nach wie vor unklar ist, dürften am Samstag alle Angeschlagenen wieder zur Verfügung stehen. Nicht mit dabei gegen Reutlingen ist hingegen Stjepan Geng, nach dessen roter Karte aus der Partie gegen den Karlsruher SC II bis Montag noch kein Strafmaß bekannt war. Eine Sperre von drei Spielen dürfte hier als nicht unrealistisch gelten.

Sicherheitsspiel: Derweil richten sich die Blicke der Nullacht-Verantwortlichen bereits auf die samstägliche Partie gegen den derzeit im hinteren Mittelfeld befindlichen SSV Reutlingen. Hier heißt es wie seit einigen Jahren: Die Begegnung gegen den Ex-Zweitligisten ist als Sicherheitsspiel deklariert. Das bedeutet, dass die Nullachter zusätzliche Ordner und weitere Sicherheitsvorkehrungen aufbieten müssen. Kostenpunkt für den Verein: Etwa 2000 Euro. „Wir hoffen, dass so viele zusätzliche Besucher kommen, dass der Aufwand für uns kostenneutral gehalten werden kann“, gibt sich Geschäftsführer Gaetano Cristilli optimistisch. In der Woche darauf steht die Heimpartie des FC 08 gegen Tabellenführer Neckarsulm an – kein Sicherheitsspiel zwar, aber ein sicherlich interessantes Spitzenspiel vor einer hoffentlich großen Zuschauerkulisse.