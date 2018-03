Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Krasniqis Tor rührt Trainer Redzepagic zu Tränen

Junge Nullachter gewinnen in der C-Junioren Oberliga erstes Saisonspiel. Ein Punkt für SG DJK Donaueschingen

Fußball, C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0 (0:0). (mst) Die C-Junioren des FC 08 Villingen feierten mit dem 1:0-Erfolg gegen die U14 der TSG Hoffenheim den umjubelten ersten Saisonsieg. Der Spielverlauf ähnelte stark der Hinrundenpartie, als nach ausgeglichenem und lange torlosem Spiel die TSG in der letzten Minute zum 1:0 traf. Diesmal waren es die Nullachter, die im Friedengrund jubelten. Über die kompletten 70 Minuten erlaubte die Mannschaft von FC 08-Trainer Haris Redzepagic dem Gegner keine Torchance. Stattdessen ließen sie duch Fatijon Krasniqi oder Jonathan Spät selbst gute Chancen aus. „Wir haben richtig gut verteidigt und kompakt verschoben. Unser Torwart hatte im gesamten Spiel gefühlt zweimal den Ball“, lobte Redzepagic seine Hintermannschaft. Das goldene Tor gelang Fatijon Krasniqi mit einem sehenswerten Freistoß aus gut 25 Metern in den Winkel. Redzepagic: „Gott sei Dank haben wir den ersten Sieg. Nach dem Abpfiff musste ich die ein oder andere Freudenträne verdrücken.“ Durch den Sieg verkürzten die Nullachter den Rückstand auf dass rettende Ufer vorerst auf fünf Punkte. Tore: 1:0 (70.) Krasniqi. ZS: 150. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

Die Partien der A- und B-Junioren des FC 08 Villingen fielen dem Wintereinbruch zum Opfer.

C-Junioren, Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – SF Eintracht Freiburg 1:1 (0:0). (cl) Die C-Junioren der SG DJK Donaueschingen haben sich nach dem schwachen Auftritt in Konstanz eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den nun fünftplatzierten Gast aus dem Breisgau, gelang der Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche. Entsprechend gut gelaunt klang SG-Trainer Vöckt nach dem Spiel: „Wir haben uns durch eine geschlossene Mannschaftsleistung einen Punkt erkämpft. Meine Jungs waren voll fokussiert, haben alles gegeben und wurden mit einem Punkt belohnt“. Auf dem Kunstrasen der DJK Donaueschingen ging es hin und her, Chancen auf beiden Seiten waren an der Tagesordnung. Nach der Pause gelang den favorisierten Sportfreunden in der 55. Minute das 0:1. Nun legten die Baaremer noch mal eine Schippe drauf und wurden kurz vor Schluss mit dem sehenswerten Ausgleich durch Lars Ganzhorn (64.) belohnt.