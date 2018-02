Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Knapper Sieg beim Verbandsligisten

Oberligist gewinnt Testspiel beim FC Rielasingen-Arlen mit 2:1

Fußball, Testspiel: FC Rielasingen-Arlen – FC 08 Villingen 1:2 (1:2). (mp) Mit einem knappen, aber verdienten 2:1 setzten sich die Villinger in Rielasingen durch. Die Nullachter taten sich im vorletzten Test vor dem ersten Oberliga-Spiel 2018 schwer.

Verbandsligist FC Rielasingen-Arlen kam besser in die Partie und ging nach rund einer Viertelstunde durch einen direkten Freistoß von Benjamin Winterhalter mit 1:0 in Führung. Danach wachte der Oberligist aus dem Schwarzwald auf und kam besser in die Partie. Nach knapp einer halben Stunde gelang Cristian Giles der 1:1-Ausgleich. Die Nullachter machten jetzt Druck und Sekunden vor der Pause unterlief den Gastgebern ein Kopfball-Eigentor zur 2:1-Führung für die Gäste.

Zur zweiten Halbzeit nahm Nullacht-Trainer Jago Maric fünf Wechsel vor. Zu den eingewechselten Spielern gehörte auch Tobias Weißhaar nach überstandener Grippe-Erkrankung. Auch der lange verletzte Stürmer Danilo Cristilli durfte in der zweiten Halbzeit noch ran. Am Ergebnis änderte sich in Hälfte zwei aber nichts mehr. Es blieb beim knappen 2:1-Erfolg für den Tabellenzweiten der Oberliga.

„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und gerieten folgerichtig in Rückstand. Danach waren wir besser, haben bis zur Pause gut gespielt und verdient geführt. Nach dem Wechsel wirkten wir etwas träge, aber es ist natürlich auch immer schwer bei solchen Vorbereitungsspielen die Spannung über 90 Minuten hochzuhalten. Wichtig war, dass sich niemand verletzt hat“, befand Jago Maric.

Am Mittwoch (19 Uhr) testen die Nullachter beim Verbandsligisten FC Singen letztmals, bevor es am Samstag (14 Uhr) beim CfR Pforzheim erstmals 2018 um Oberliga-Punkte geht.