Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Kleinere Sorgen im Angriff

Nullachter hoffen beim Göppinger SV auf dritten Sieg in Serie

Fußball-Oberliga: 1. Göppinger SV – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). In Göppingen versucht der FC 08 Villingen, nach zuletzt zwei Kantersiegen im Pokal und in der Liga den dritten Erfolg in Serie einzufahren. Bei den heimstarken Gastgebern, die sich als Tabellenelfter mit 33 Punkten im sicheren Mittelfeld der Liga tummeln, dürfte dies jedoch nicht einfach werden. Das musste zuletzt auch Spitzenreiter TSG Balingen erfahren, der beim 2:2 nur mit Mühe einen Punkt mitnehmen konnte.

Im Angriff plagen die Nullachter allerdings Personalsorgen: Danilo Cristilli wird aufgrund von Knieproblemen nicht mit nach Göppingen fahren. Auch der Einsatz von Cristian Giles (Oberschenkelverletzung) ist zumindest fraglich. Angesichts der nun drei „Englischen Wochen“ in Folge will Villingens Trainer Jago Maric auch nichts riskieren. „Wir werden das mit Cristian kurzfristig entscheiden“, meint er. Ohnehin gebe es gute Alternativen wie beispielsweise der wiedererstarkte Damian Kaminski. Auch Stjepan Geng steht wieder zur Verfügung.

Maric weiß um die Qualitäten der Göppinger. „Das ist eine robuste und zweikampfstarke Mannschaft mit einigen routinierten Spielern. Das wird eine wirklich schwere Aufgabe, bei der wir uns keinerlei Leichtsinnsfehler leisten dürfen.“ Ein kleiner Vorteil für die Schwarzwälder könnte sein, dass die Göppinger erstmals wieder auf Rasen spielen – im Stadion wird am Samstag das neue Tribünendach eingeweiht. Maric: „Auf Kunstrasen wäre es vermutlich noch schwieriger, das Spiel in die Breite zu ziehen.“ Egal auf welchem Untergrund: Die Villinger wollen aus Göppingen etwas Zählbares mitnehmen. Das dürfte aber nur klappen, wenn die Mannschaft von Anfang an die Konzentration hochhält und ihr Potenzial abruft.

Was die Baustellen außerhalb des klassischen Sportbetriebs betrifft – die Frage nach der Spielberechtigung für Nedzad Plavci für kommende Saison und die nach einer etwaigen Vertragsverlängerung der beiden Spanier – gab es am Donnerstag nichts Neues. Maric: „Das interessiert uns derzeit aber auch gar nicht. Wir konzentrieren uns nur auf den Fußball.“ Und bei dem geht es bereits am kommenden Mittwoch mit dem Oberliga-Derby gegen den Bahlinger SC weiter – auf einem Platz im ebm-papst-Stadion, der nach Hoffnung von Maric bis dahin noch etwas Pflege erfährt.