Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Keinen kühlen Kopf bewahrt

Nullachter nach 1:2 gegen TSG Balingen. In der Schlussphase Lehrgeld gezahlt

Fußball-Oberliga: „Wir werden auch wieder mal zuhause verlieren“, hatte FC 08-Trainer Jago Maric bereits vor Wochen angekündigt. Nun war es soweit – nach 25 Partien und ausgerechnet beim Derby gegen die TSG Balingen. Die Nullachter konnten sich nach der 1:2-Niederlage wenigstens damit trösten, einmal mehr mit einem stark eingeschätzten Gegner gut mitgehalten zu haben.

Was die Villinger in der Oberliga noch lernen müssen: Kühlen Kopf zu bewahren. Nach dem 1:1 durch Nedzad Plavci fünf Minuten vor Schluss wirkten die Gastgeber im Überschwang der Gefühle zu unsortiert und zu stark auf einen möglichen Siegtreffer ausgerichtet. Der Balinger Gast bestrafte das in Person von Torjäger Patrick Lauble kurz vor Schluss eiskalt.

Hinterher waren sich alle befragten FC 08-Akteure einig, dass man sich die Niederlage selbst zuzuschreiben habe. „Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“, sagte Daniel Wehrle. „Wir sind aber nicht am Boden zerstört“, meinte Coach Maric. Schließlich sei man auch jetzt nur drei Punkte von Rang zwei entfernt, den derzeit der Bahlinger SC einnimmt. Und: Mit Ausnahme des SV Oberachern hatten die Nullachter bislang ausschließlich stark eingeschätzte Gegner. Anders sieht es am Wochenende beim Tabellenletzten in Walldorf aus: Da ist der FC 08 Favorit und sollte einen Dreier holen, will man in Schlagdistanz zu den Spitzenteams bleiben.

Fans trotzen Wetter: Etwa 1500 Besucher trotzten am Samstag dem anfänglich schlechten Wetter. Auch wenn die TSG Balingen zahlreiche Anhänger mitbrachte – es ist wieder „in“ für die Villinger, in den Friedengrund zu gehen. Von dem aktuellen Zuschauerschnitt von mehr als 1100 träumen selbst Ligakonkurrenten wie Ex-Zweitligist Reutlingen. Es wird spannend sein zu sehen, ob die Euphorie auch dann anhält, wenn das Wetter und vielleicht auch die Ergebnisse schlechter werden.

Auf einem guten Weg: Während Pablo Gil sich am Montag einer Arthroskopie unterzog und mindestens noch drei Wochen ausfällt, war der seit Saisonbeginn verletzte Kapitän Benedikt Haibt gegen Balingen erstmals wieder im Kader. „Es war keine Option, dass Benni eingewechselt wird, aber wir wollten ihn unbedingt im Team haben“, erläuterte Trainer Maric. „Ich bin auf einem guten Weg, muss aber noch langsam machen, weil wir nichts riskieren wollen“, sagte Haibt selbst. Vermutlich wird der Spielführer auch in Walldorf noch pausieren, wäre dann aber gegebenenfalls eine Option gegen Göppingen. Die Kapitänsbinde trug am Samstag wieder Dragan Ovuka, der eine starke Partie zeigte, kurz vor Schluss aber etwas Glück hatte, dass er nicht noch Gelb-Rot kassierte. Ihm kam zu Gute, dass Schiedsrichter Dennis Boyette seine anfangs eher kleinliche Linie mit zahlreichen gelben Karten später nicht durchhielt.

Kurzfristig verletzt: Auch die Balinger hatten am Samstag ein Verletzungsproblem, und zwar ein sehr kurzfristiges. Beim Warmmachen bekam Torhüter Julian Hauser einen Schuss frontal ins Gesicht, so dass er mit einer Kieferverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Immerhin: Eine Kopfverletzung konnte beim TSG-Schlussmann inzwischen ausgeschlossen werden. Er wurde ersetzt durch Marcel Binanzer, der eine fehlerlose Partie spielte. „Die Torhüterposition ist unser geringstes Problem“, meinte dann auch Balingens Trainer Ralf Volkwein.

Ausgeglichene Liga: Ob die Oberliga eindeutig stärker ist als in den letzten Jahren, darüber streiten sich die Fachleute. Definitiv kann man aber sagen, dass sie sehr ausgeglichen ist. Ravensburg verlor überraschend nach einer 2:0-Führung mit 2:3 gegen Spielberg. Und die schwach gestarteten, aber vor der Saison mitfavorisierten Teams aus Freiberg und Pforzheim zeigen aufsteigende Tendenz und feierten jeweils Auswärtssiege. Die Verfolger von Spitzenreiter Nöttingen drängen sich derweil auf engstem Raum. Dass es keine einfachen Partien gibt, ist allen spätestens klar, seit Weinheim am Samstag den ersten Saisonsieg feierte. Somit dürfte auch der FC 08 vor seinem Gastspiel beim neuen Schlusslicht Walldorf gewarnt sein: „Wenn man in der Oberliga nur zwei, drei Prozent weniger gibt, hat man schon verloren“, bringt es Jago Maric auf den Punkt.