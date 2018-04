Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Keine Verträge mehr für Gil und Giles

Spanisches Duo verlässt Fußball-Oberligisten nach Saisonende

Fußball, Oberliga: Der FC 08 Villingen wird die Verträge mit Pablo Gil und Christian Giles über die Saison hinaus nicht verlängern. Das spanische Duo kam erst vor der Saison 2017/18 in den Schwarzwald.

"Beide haben bisher eine gute Saison gespielt und mit dazu beigetragen, dass es aktuell sportlich für den Verein nach oben geht. Trotzdem wird die Philosophie in den nächsten Jahren eine etwas andere sein, da es in der Oberliga mit einem sehr hohen Aufwand verbunden sei ist, Spieler unter Profibedingungen zu verpflichten", sagte Villingens sportlicher Leiter Mario Ketterer und kündigte zugleich an: "Sollte der Schritt in die Regionalliga für uns gelingen, wird es ein neues Konzept geben, welche Möglichkeiten es gibt, Beruf, Studium oder Schule mit dem Sport zu verbinden.