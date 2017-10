Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Kein leichtes Spiel in Spielberg

Nullachter vor hoher Auswärtshürde. Einige Fußballer sind noch angeschlagen

Fußball-Oberliga: SV Spielberg – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem knappen Pokalerfolg bei Au-Wittnau will der FC 08 Villingen auch in der Oberliga ein weiteres Erfolgserlebnis feiern. Beim SV Spielberg, der nach mäßigem Start in den letzten Partien überzeugt hat, wird dieses Unterfangen allerdings nicht einfach. Die Mannschaft von Trainer Peter Hogen ist seit drei Partien ungeschlagen und belegt derzeit Rang zehn. Dies entspricht auch der Platzierung, mit der die Spielberger die letzte Spielzeit beendeten. Das heimische Sportgelände entpuppte sich bislang noch keineswegs als Festung. Erst ein magerer Punkt steht in der Heimtabelle des SV Spielberg auf der Habenseite, damit sind sie das zweitschwächste Team auf eigenem Platz.

Eine Tatsache, die klar für die Villinger spricht. Der FC 08-Trainer ist dennoch gewarnt. „Spielberg hat ein starkes Team, das etliche erfahrene Akteure besitzt, die bereits in der Regionalliga gespielt haben“, beschreibt Nullacht-Coach Jago Maric den nordbadischen Gegner. Insbesondere achten muss die Villinger Abwehr auf Torjäger Alexander Zimmermann, der immer für einen spontanen Treffer gut ist und bereits drei Saisontore nachweisen kann. Daneben hat auch der zentrale Mittelfeldspieler Phil Weimer schon dreimal eingenetzt.

Dass die „Englische Woche“ seinem Team in punkto Kraft Probleme bereitet, glaubt Maric hingegen nicht: „Die Jungs sind fit und wir haben am Dienstag gespielt. Es bleiben also insgesamt vier Tage Zeit zur Erholung. Das sollte reichen.“ Mehr Kopfzerbrechen bereiten ihm hingegen gleich mehrere angeschlagene Akteure: Cristian Giles musste in Wittnau bereits beim Warmlaufen passen, nachdem er heftige Schmerzen an der Leiste verspürt hatte. Ob diese bis Samstag abgeklungen sind, ist noch offen. Auch Manuel Stark, der sich in der Partie am letzten Samstag gegen Göppingen verletzte, gilt für die Spielberg-Partie als Wackelkandidat. Außerdem ist Damian Kaminski krank.

FC 08-Kapitän Benedikt Haibt scheint hingegen wieder beinahe voll belastbar und wäre daher sogar eine Alternative für die Startformation. Pablo Gil absolvierte derweil am Dienstag gemeinsam mit Physiotherapeut Achim Prielipp vor dem Anpfiff auf dem Platz fleißig Übungen am Ball. Zwei Wochen dürfte es in etwa noch dauern, bis mit dem Spanier wieder zu rechnen ist: „Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so professionall darauf vorbereitet, dass er endlich wieder spielen kann“, zeigt sich Maric beeindruckt.

Der Termin für das Pokal-Viertelfinale, das am Mittwoch ausgelost wurde und dem FC 08 das gewünschte Heimspiel (gegen den Offenburger FV) bescherte, steht noch nicht endgültig fest. Zum eigentlich vorgesehenen Datum am 1. November (Allerheiligen) hätte der OFV nämlich eine Verbandsliga-Partie gegen den SC Lahr.

Vorerst aber gilt die ganze Konzentration der Oberliga. In Spielberg rechnet Jago Maric „erneut mit einer engen Kiste, bei der wir 90 Minuten hochkonzentriert zu Werke gehen müssen“. Im Gegensatz zur Pokalpartie gegen Au-Wittnau habe man dort aber keinerlei Druck und könne befreit aufspielen. Und bei einem positiven Ergebnis auch noch ideale Werbung für das am darauffolgenden Samstag anstehende Spitzenspiel gegen Nöttingen machen. Zwar fahren etliche Villinger Anhänger mit ihren Autos nach Spielberg, doch der eigentlich für Samstag geplante Fan-Bus wurde am Donnerstag kurzfristig abgesagt.