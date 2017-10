Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Kein Ende des Höhenfluges in Sicht

Beim Oberliga-Aufsteiger herrscht eitel Sonnenschein. Vorfreude auf Spitzenspiel gegen Nöttingen

Fußball-Oberliga: Der Höhenflug von Aufsteiger FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga nimmt langsam atemberaubende Ausmaße an. Die Nullachter setzten auch in Spielberg ihre Serie fort und kletterten nach dem 3:1-Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz. Damit betrieben die Schwarzwälder beste Werbung für das Spitzenspiel am Samstag gegen den Regionalliga-Absteiger und Meisterschaftsfavoriten FC Nöttingen. Insbesondere die Art und Weise, wie die Villinger den Auswärtssieg beim SV Spielberg herausspielten, beeindruckte selbst so manchen Experten.

Stolz: FC 08-Trainer Jago Maric kam in der Pressekonferenz aus dem Schmunzeln gar nicht mehr heraus. Zwar betonte er mehrfach, man bleibe selbstverständlich auf dem Boden und wisse, woher man komme. Dennoch war ihm der Stolz auf seine Mannschaft ins Gesicht geschrieben. Er sprach von einem hochverdienten Sieg, bei dem man den Gegner kontrolliert habe. Spielbergs Coach Peter Hogen musste sich derweil kritische Fragen zu ausgebliebenen Auswechslungen gefallen lassen. Hogen selbst erkannte an, dass die drei Punkte für die Nullachter verdient waren. Bis zur 60. Minute hatte er im Gegensatz zu Maric aber eine ausgeglichene Partie gesehen.

Führungsspieler: Mit entscheidend für die drei Villinger Tore innerhalb von zwölf Minuten war Tobias Weißhaar, der den ersten Treffer durch Cristian Giles vorbereitete und den zweiten selbst erzielte. „Auf dem schwer bespielbaren Platz war uns klar, dass wir über den Kampf kommen mussten – und das hat gut geklappt“, sagte der 28-jährige Weißhaar, der immer noch mit Hüftproblemen kämpft. „Ein, zwei Schmerztabletten vor dem Spiel, dann geht es“, meinte der Mittelfeldmann, der den „super Kader“ und die geschlossene Mannschaftsleistung lobte. Weißhaar, der sich zwischendurch freiwillig in die zweite Reihe zurückgezogen hatte, nun aber wieder richtig Lust auf Oberliga-Fußball verspürt, nannte als Saisonziel: „Wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben und dann schauen, für was es reicht.“

Vorfreude: Vor der Partie gegen Nöttingen hat sich die Euphorie innerhalb des Nullacht-Lagers noch einmal verstärkt. Geschäftsführer Gaetano Cristilli hofft am Samstag auf mehr als 1500 Besucher. Das wäre neuer Saisonrekord. „Die Mannschaft hätte es sich verdient.“ Die ehrenamtliche Arbeit im Verein macht Cristilli derzeit besonders viel Spaß: „Es ist schon Wahnsinn, wie viel Zuspruch aus allen Richtungen kommt.“ Auch auswärts fahren deutlich mehr Anhänger mit als früher. So waren in Spielberg etwa 70 Villinger dabei. Cristill schmunzelnd: „Ich habe den Eindruck, mitunter sind es mehr Nullachter als einheimische Fans.“

Ohne Personalsorgen: Erfreulich ist vor dem Spitzenspiel auch, dass der Villinger Kader nahezu komplett ist. Damian Kaminski, der wegen einer Erkältung am Samstag pausieren musste, war am Montag wieder im Training. Auch Kapitän Benedikt Haibt kommt immer besser in Schuss. Manuel Stark stand in Spielberg wieder zur Verfügung und selbst der Langzeitverletzte Pablo Gil ist nun wieder vorsichtig ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Es ist Wahnsinn, wie diszipliniert Pablo arbeitet und wie sehr er sich freut, bald wieder dabei zu sein“, so Cristilli. Ob dies schon am Samstag beim Oberliga-Hit gegen Nöttingen der Fall sein könnte, scheint eher fraglich, aber der Geschäftsführer will es auch nicht komplett ausschließen: „Das entscheidet der Trainer. Aber vielleicht wird Pablo schon auf der Bank Platz nehmen.“