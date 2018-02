Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Kampfbetontes Spiel ohne Tore

Nullachter spielen beim SV Oberachern 0:0. Gerechtes Unentschieden auf Kunstrasen

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen 0:0. Mit seinem Punktspieldebüt des Jahres 2018 kann der FC 08 Villingen zufrieden sein: Auf dem sehr engen Kunstrasen des SV Oberachern holten die Nullachter ein leistungsgerechtes, torloses Unentschieden bei einem kampfstarken Gegner.

Nach Wochen fast ohne Balltraining musste sich die Mannschaft von FC 08-Trainer Jago Maric erst mal neu justieren, weshalb in den ersten 20 Minuten der Gastgeber, der das Mittelfeld rasch überbrückte, dominierte. Nach einem schönen Konter über Gabriel Gallus stand Felix Armbruster frei vor Nullacht-Schlussmann Christian Mendes. Armbrusters Schuss war jedoch zu schwach, so dass Daniel Niedermann auf der Torlinie klären konnte (13.). Niedermann stand auch bei der zweiten Großchance der Gastgeber nach 30 Minuten im Mittelpunkt: Sein geplanter Kopfball zurück auf seinen Torhüter geriet nämlich zu schwach, so dass SVO-Offensivmann Nico Huber dazwischenlaufen konnte und nun sehr viel Zeit hatte. Huber entschied sich für einen Heber, der allerdings missglückte, so dass Mendes keinerlei Mühe hatte.

Allmählich gewannen die Villinger mehr Sicherheit in ihren Aktionen und dominierten die Partie. Der starke Kapitän Benedikt Haibt zwang Torhüter Julien Guthleber zu einer Parade (35.) und Niedermann traf nach einer Ecke von Stjepan Geng per Kopf aus kurzer Distanz den Pfosten (36.). Die klarste Chance hätte der FC 08 eine weitere Zeigerumdrehung später haben können, doch Schiedsrichter Reuter versagte den Gästen nach einem elfmeterwürdigen Foul an Haibt den Strafstoß.

In den zweiten 45 Minuten waren die Torchancen noch rarer. Die zwei Mannschaften neutralisierten sich zweikampfintensiv, wobei beide Teams auch nicht das letzte Risiko eingehen wollten. Christian Mendes’ Parade nach einem Schuss von Cemal Durmus (54.) war die gefährlichste Situation vor dem Villinger Tor. Die etwa 70 mitgereisten FC 08-Fans hingegen hatten in Minute 65 nach einem Kopfball von Cristian Giles nach Vorlage von Nedzad Plavci bereits den Torschrei auf den Lippen, doch der Ball flog vorbei, sodass es beim 0:0 blieb. Das Spiel des FC 08 am Samstag gegen den FV Ravensburg gilt aufgrund der vorhergesagten stabilen Kälte derzeit als gefährdet. SR: Andreas Reuter (Frankfurt/Main). ZS: 351

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa, Ovuka, Niedermann, Ceylan – Haibt (80. Weißhaar), Geng, Wehrle, Kaminski – Giles (86. Cristilli), Plavci (88. Gil)

Trainerstimmen

Mark Lerandy (SV Obereschach): „Wir sind zufrieden und können mit dem Punkt leben, zumal wir erneut kein Gegentor kassiert haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hätten dann unsere Torchancen verwerten müssen. Villingen hatte aber auch welche, sodass das 0:0 in Ordnung geht.“

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das war ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel auf einem extrem engen Platz. Wir hatten anfangs etwas Schwierigkeiten, aber ich muss meinem Team ein Riesenkompliment machen. Dafür, dass wir über Wochen aufgrund der Witterung nicht richtig trainieren konnten, war das prima. Ich bin beruhigt, da ich zuvor nicht gewusst hatte, wo wir stehen. Das Unentschieden ist leistungsgerecht.“ (sum)