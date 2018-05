Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Jetzt ist Aufbauarbeit gefragt

Nullachter blicken nach verlorenem Pokalfinale in Richtung Relegationsrunde um Regionalliga-Aufstieg

Fußball: Der Frust saß tief: Bis sieben Minuten vor Schluss konnte der FC 08 Villingen vom südbadischen Pokalsieg träumen, dann kamen zwei Nackenschläge und der Traum war aus. Doch bereits ab Minute 70 war den Nullachtern die Partie aus den Händen geglitten, so dass der 2:1-Erfolg für Linx durch eigenes Nachlassen erst zu Stande kommen konnte. So saßen die Spieler mit ihrer Medaille geschlagen auf dem Lahrer Rasenplatz. und wollten am liebsten gar nicht hinschauen, als der Verbandsliga-Tabellenführer ausgelassen den Pokalsieg sowie den Einzug in den DFB-Pokal feierte. Titel futsch, Geld futsch, auch ein gutes Stück Selbstbewusstsein futsch.

Jetzt ist Aufbauarbeit gefragt – denn immerhin besteht die Möglichkeit, die mit Ausnahme des Pokalendspieles ohnehin schon starke Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga zu krönen. Ein paar Tage dürfte es aber noch dauern, bis die Köpfe der Nullachter wieder oben sind.

Fragezeichen: So richtig konnte sich keiner den Leistungsabfall erklären. Immerhin waren sich alle Akteure einig, dass es nicht nur Pech war, sondern man sich an die eigene Nase fassen müsse, im bis dato wichtigsten Spiel des Jahres nicht die Top-Form gezeigt zu haben. „Das war das für Linx bestmögliche und für uns entsprechend das schlechteste Drehbuch“, sagte der Sportliche Leiter Mario Ketterer.

Lautstarke Fans: An den mitgereisten rund 700 Villinger Fans lag es sicherlich nicht. Sie hatten, zumindest bis zum 1:2 stimmungsstark die Oberhand im Lahrer Stadion. In einem Block neben der Tribüne gruppierten sich die Nullachter, vor der Partie stiegen Dutzende schwarz-weißer Luftballons auf und das Stadion war klar in der Hand der FC 08-Anhänger. Einige Minuten nach dem Spiel sammelte sich die Mannschaft vor dem Villinger Block, wo Patrick Kienzle vom Fan-Club „Bregada Foresta Nera“ das Team auf die kommenden Aufgaben – sprich: die Relegationsrunde – einschwor.

Blick nach vorne: Am kommenden Samstag geht es um 15.30 Uhr im Friedengrund im letzten Oberliga-Spiel der Saison für den FC 08 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Weinheim – eine Partie ohne größere Bedeutung, denn die Vizemeisterschaft ist den Nullachtern nicht mehr zu nehmen. Wer gegen die Weinheimer auf Villinger Seite aufläuft, dürfte primär am Kräftezustand sowie am psychischen Zustand liegen. Akteure der U23 kommen dafür nur bedingt in Frage, diese bestreitet nämlich tags darauf die wichtige Landesliga-Partie gegen den FC Schonach.

Pirmasens Gegner des FC 08: Neben dem FC 08 steht auch ein weiterer Teilnehmer der Aufstiegsrunde bereits fest – Ex-Regionalligist FK Pirmasens. Die Pfälzer können zwar noch vom zweiten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verdrängt werden, jedoch nur vom 1. FC Kaiserslautern II, der nicht aufsteigen darf, weil die erste Mannschaft der „Roten Teufel“ in die 3. Liga abgestiegen ist. Die erste dieser Begegnungen steht für den FK am Fronleichnamstag (31. Mai) um 14 Uhr an – beim Zweiten der Hessenliga, der noch nicht feststeht.

Überraschung: Dass der Vizemeister in der Hessenliga noch nicht feststeht, liegt an einer Überraschung. Der favorisierte TSV Lehnerz, der mit einem Sieg für die Aufstiegsrunde qualifiziert gewesen wäre, verlor am Pfingstsamstag zu Hause mit 1:2 gegen Borussia Fulda. Dies ist umso erstaunlicher, als Lehnerz und Fulda nach dieser Saison fusionieren, mehrere Fulda-Akteure also kommende Runde mit dem Fusionsverein möglichst in der Regionalliga spielen wollen. Fulda zeigte jedoch Fairplay und erhielt dafür reichlich Lob – unter anderem vom Tabellendritten Bayern Alzenau, der dadurch noch Chancen auf die Relegation hat. Vor dem letzten Spieltag der Hessenliga hat Lehnerz nun nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Alzenau, das das bessere Torverhältnis aufweist. Ziemlich sicher müssen die Lehnerzer nun am Samstag in Lohfelden gewinnen, wenn sie die Runde auf Platz zwei abschließen wollen.

Vorläufiger Spielplan: Fest steht, dass die Villinger in Pirmasens antreten müssen und den hessischen Vertreter im heimischen Friedengrund empfangen. Sicher ist auch, dass der FC 08 am Sonntag, 3. Juni (14 Uhr) und am Mittwoch, 6, Juni (18.30 Uhr), seine beiden Partien bestreitet. Wann die Nullachter jedoch das Heim- und wann das Auswärtsspiel haben, entscheidet sich kurzfristig, was die Planung für alle Beteiligten erschwert. Es hängt davon ab, wie die Partie am 31. Mai ausgeht.