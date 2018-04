Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Ingrao nicht mehr A-Jugendtrainer

FC 08 Villingen beendet Zusammenarbeit mit dem Coach. Mustafa Gürbüz übernimmt

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC (Mittwoch, 19 Uhr). (mst) Der FC 08 Villingen hat die Zusammenarbeit mit A-Jugendtrainer Emanuele Ingrao fünf Spiele vor Saisonende vorzeitig beendet. Dies erklärte Jugendkoordinator und U23-Trainer Marcel Yahyaijan. „Wir hatten das Gefühl, dass wir mit einem Trainerwechsel der Mannschaft nochmals einen neuen Impuls geben wollen.“ Dass Ingrao und die Nullachter nach der Saison getrennte Wege gehen, war schon länger vereinbart. Nun erfolgte die laut Yahyaijan „beidseitige Trennung“ nach der 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Pfullendorf, als die Villinger trotz klarer Überlegenheit in letzter Sekunde unterlagen. Ingrao hatte die Mannschaft erst zu Saisonbeginn übernommen.

Die Nullachter laufen in dieser Saison mit Rang sechs den eigenen Erwartungen hinterher. Bis zum ersten Abstiegsplatz, der aller Voraussicht nach schon Rang neun sein wird, sind es sieben Punkte. Ingrao hatte während der Saison mit großem Verletzungspech aber auch mit unglücklichen Spielverläufen zu kämpfen. Oftmals kassierte sein Team späte Gegentore oder verpasste trotz klarer Überlegenheit Siege.

Übernehmen wird nun Mustafa Gürbüz, der schon länger für die kommende Saison als U19-Trainer vorgesehen war. Ihm assistieren wird Daniel Horne. Gürbüz betreut bisher gemeinsam mit Tevfik Ceylan und Luis Silva die B-Junioren und wird die Doppelfunktion bis zum Saisonende ausführen. „Der Zeitpunkt kam für mich etwas überraschend“, kommentiert Gürbüz. Der bisherige U19-Trainer Emanuele Ingrao war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bereits am Mittwoch steht für Gürbüz gegen den Tabellenzweiten Bahlinger SC das Debüt an. Weil A-Jugend-Spieler bei der U23 aushelfen werden, muss Gürbüz auf sieben B-Jugendliche setzen. „Es wird ein sehr schweres Spiel, in dem sich die Jungs beweisen können.“