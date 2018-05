Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II vs FC Schonach: Top-Spiel mit besonderen Vorzeichen

Nullachter haben weiterhin Titelchancen in der Landesliga

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Schonach (Sonntag, 15 Uhr). Obwohl beide Mannschaften neun Punkte trennen, zeichnet sich am Sonntag ein brisantes Duell ab. Die Villinger haben zumindest Platz zwei und die Teilnahme an der Verbandsliga-Aufstiegsrunde bereits sicher. Sollte jedoch am Samstag Spitzenreiter Pfullendorf patzen, würde sich nochmals die Tür zum direkten Aufstieg öffnen. Schonach hingegen hat Rang drei noch nicht abgeschrieben und möchte sich zudem für die 0:3-Heimniederlage in der Vorrunde revanchieren.

Villingens Trainer Marcel Yahyaijan ist gegenwärtig nicht zu beneiden. „Mir fallen, wenn ich die A-Jugendlichen dazurechne, 15 Spieler aus unterschiedlichen Gründen aus. Ich weiß wohl erst am Sonntag, wer zur Verfügung steht. Es wird schwer, 14 bis 15 Spieler zu haben, aber wir werden es schaffen und eine gute Mannschaft auf den Platz bringen“, sagt Yahyaijan, der einen eigenen Einsatz nicht ausschließt. Das Pfullendorfer Ergebnis vom Samstag könnte durchaus Einfluss auf die Aufstellung haben. „Aktuell beschäftigen wir uns nur mit Rang zwei. Alles andere können wir nicht beeinflussen“, fügt der 08-Trainer an.

Villingen möchte sich den Zuschauern im Friedengrund von der besten Seite zeigen. „Wünschenswert wären noch zwei Siege. Diesen Anspruch haben wir an uns selbst“, fügt Yahyaijan an. Er rechnet mit einem motivierten Gast, der keinesfalls auf Sommer-Fußball programmiert ist.

Schonachs Trainer Enrique Blanco ist es egal, in welcher Formation die Nullachter auflaufen. „Die Villinger haben einen großen Kader. Selbst wenn einige Spieler ausfallen, ist da immer noch eine Menge Qualität vorhanden. Wir konzentrieren uns allein auf unser Spiel, wollen unsere Spielanlage zeigen und durchbringen.“ Im Hinspiel sah Blanco von seinen Schützlingen eine sehr gute erste Halbzeit. „Das war damals ein Spiel unter der Woche, in der die Villinger mehrere Akteure aus dem Oberliga-Kader dabei hatten. Wir haben damals Charakter gezeigt und erst gegen Ende der Partie die Überlegenheit anerkennen müssen. Nun wollen wir über 90 Minuten Paroli bieten. Unser Ehrgeiz ist längst noch nicht erschöpft“, macht Blanco deutlich.

Im Vergleich zum jüngsten 4:1-Sieg in Salem könnte es beim FC Schonach durchaus einige Veränderungen geben. Julian Kaiser ist wieder einsetzbar. Im Tor wird weiterhin Fabian Tiel spielen, nachdem sich Maximilian Pfau einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Der junge Torhüter, der in den ersten 25 Partien der Schonacher zwischen den Pfosten stand, wird in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.