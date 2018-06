Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II verpasst Verbandsliga-Aufstieg

Nullachter verlieren entscheidendes Spiel in Stegen. FC Hochemmingen gewinnt erstes Landesliga-Aufstiegsspiel

Fußball, Aufstiegsrunde zur Verbandsliga: FSV RW Stegen – FC 08 Villingen II 2:1 (2:0) – Die Villinger Reserve hat den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst. Die Nullachter verloren in Stegen vor 900 Zuschauern knapp mit 1:2. Ein Unentschieden hätte ihnen zum Aufstieg gereicht.

In der ersten Hälfte legte Stegen gleich zwei Treffer vor. Patrice Wassmer traf in der 24. Minute zum 1:0. Allerdings waren die Nullachter dabei mächtig verärgert auf den Schiedsrichter, da es vor dem Tor eine umstrittene Entscheidung gab.

In Spielminute 37 legte Paul Krusenotto das 2:0 für die Gastgeber nach. Die Villinger taten sich in der ersten Hälfte schwer. Nach dem Wechsel wurden die Schwarzwälder jedoch stärker und verkürzten trotz Unterzahl in der 63. Minute durch Volkan Bak nach einer Flanke von Timo Wagner zum 1:2.

Obwohl die Villinger durch die rote Karte für Pietro Morreale (51.) einen Mann weniger auf dem Platz hatten, drückten sie in der Schlussphase auf den Ausgleich. Dieser wollte jedoch nicht mehr gelingen. Somit steigt Stegen in die Verbandsliga auf.

Aufstiegsrunde zur Landesliga: FC Hochemmingen – SV Denkingen 1:0 (1:0) – Die Hochemminger verschafften sich eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg in die Landesliga. Im Hinspiel gegen Denkingen ging das Team von Trainer Mario Maus bereits in der 6. Minute durch Torjäger Pascal Heinig in Führung. Diese Führung hatte bis zum Schlusspfiff Bestand. Das entscheidende Rückspiel in Denkingen findet am Sonntag, 24. Juni, statt.

Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: SV Saig – SV Aasen 0:2 (0:0) – Der SV Aasen hat das erste Spiel der Dreierrunde um den Kreisliga A-Aufstieg gewonnen. Hajar Mohammad Amin in der 60. Minute und Tim Stolz in der 81. Minute bescherten den Aasenern den Sieg in Saig. Damit kommt es im zweiten Relegationspiel am Mittwoch zur Paarung FKB Villingen gegen Saig. Am darauf folgenden Wochenende (23./24. Juni) findet die entscheidende dritte Partie zwischen dem SV Aasen und FKB Villingen statt.