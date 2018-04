Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II und FC Löffingen spielen remis und bauen Erfolgsserien aus

Unterhaltsames Landesliga-Derby endet 2:2-Unentschieden

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Löffingen 2:2 (2:1). Ein Derby ohne Sieger, doch zwei ausgebaute Erfolgsserien: Der Gastgeber blieb im zehnten Spiel hintereinander ungeschlagen. Die Gäste schafften dies jetzt immerhin schon in der fünften Partie in Serie. Daher gab es viele zufriedene Gesichter.

„Für uns war mehr drin. Wir haben in der zweiten Halbzeit nachgelassen und davor mit den Latten- und Pfostenschüssen die Tore nicht gemacht. Gut war, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan. Der Löffinger Coach Tim Heine bilanzierte: Wir sind mit dem einen Punkt zufrieden. Nach den beiden schnellen Gegentoren vor der Halbzeit haben wir nicht nachgelassen und den Ausgleich erzielt. In Villingen zu punkten ist nicht einfach.“

Anhand der Tabellenkonstellation hätten die Villinger mit dem Remis unzufrieden sein müssen. Waren sie auch teilweise. Doch insgesamt ging das Unentschieden in Ordnung. Für die Löffinger war es bei einem Spitzenteam ein wertvoller Auswärtspunkt. Die Gäste brauchten viel Laufarbeit, taktische Disziplin und kämpferischen Einsatz über die 90 Minuten.

Löffingen hatte den besseren Start und profitierte in der ersten Viertelstunde von einem kapitalen Abwehrfehler. Villingen rückte zu spät nach hinten auf und Torhüter Jannes Otte machte seiner jugendlichen Unerfahrenheit geschuldet einen kapitalen Schnitzer. Diesen Fehler nutzte Kevin Hoheisel eiskalt zum 0:1 (15.). Danach versuchte Löffingen den FC 08 nicht ins Spiel kommen zulassen. Die Gastgeber agierten indes mit Geduld. Einzig die Chancenverwertung ärgerte die Villinger. Sie trafen dreimal Aluminium.

Noch vor Abschluss der ersten 45 Minuten drehte der FC 08 die Partie. In der 36. Minute markierte Fabio Chiurazzi den 1:1-Ausgleich. Vier Minuten später legte sein Bruder Mauro mustergültig nach. Sein 17. Saisontreffer bedeutete die 2:1-Pausenführung.

Löffingen gab nicht auf und machte es den Villingern schwer. Löffingen verhinderte einen dritten Treffer der Gastgeber und der FC 08 nahm irgendwann etwas den Druck aus der Partie, wollte offenbar den Vorsprung verwalten. Ein Trugschluss. Löffingens Trainer brachte frische Kräfte, was sich auszahlte. In Minute 78 gelang Löffingen das in dieser Phase nicht unverdiente 2:2 nach einer Standardsituation. Wieder war Hoheisel zur Stelle und machte seinen Doppelpack perfekt. Da die Villinger es versäumten, die Partie zu entscheiden, nutzte dies der Gast und nahm einen Zähler mit, den er bis zum Abpfiff mit Leidenschaft verteidigte. Tore: 0:1 Hoheisel (15.), 1:1 F. Chiurazzi (36.), 2:1 M. Chiurazzi (40.), 2:2 Hoheisel (78.). SR: Philipp Porep (Merzhausen); ZS: 180.

FC 08 Villingen II: Otte, Ketterer (64. Albayrak), Zölle, M. Chiurazzi, Jerhof, Wagner, Dresel (76. Atar), Bak (80. Jallow), Hynes, F. Chiurazzi, Crudo.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Hirschbolz, Kaufmann, Bürer, Kornienko (73. Fuß), Schuler (70. Isele), Kopp, Baumann, Hoheisel, Gaudig (81. Zimoch).