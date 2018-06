Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II und FC Hochemmingen zuerst zuhause

Relegation um Aufstieg in Oberliga, Verbandsliga und Landesliga

Oberliga-Relegation

Klarer Auswärtssieg für Freiburger FC

Aufstiegsrunde zur Oberliga: Der Freiburger FC hat den ersten kleinen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg gemacht. Der Vizemeister der Verbandsliga Südbaden gewann das erste Aufstiegsspiel beim FV Heddesheim mit 3:0. Das Rückspiel in Freiburg ist am Mittwoch (18.30 Uhr). Setzen sich die Freiburger durch, treffen sie danach auf den TSV Ilshofen (Vizemeister Verbandsliga Württemberg). Behalten die Breisgauer auch dort die Oberhand, steigen sie in die Oberliga auf und der FC Bad Dürrheim bleibt somit in der Verbandsliga. (kat)

Verbandsliga-Relegation

FC 08 Villingen II spielt am Mittwoch zuhause

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga: Der FC 08 Villingen II hat in der Aufstiegsrunde zuerst ein Heimspiel. Spiel 1 der Dreier-Runde zwischen dem SV Bühlertal und dem FSV RW Stegen endete am Sonntag 1:1-Unentschieden. Somit empfangen die Nullachter in Spiel 2 die Bühlertaler. Anpfiff ist voraussichtlich um 19 Uhr. Die Entscheidung um den Verbandsliga-Aufstieg fällt am Samstag bei der Partie FSV RW Stegen gegen FC 08 Villingen II. (kat)

Landesliga-Relegation

FC Hochemmingen hat zuerst Heimrecht

Aufstiegsspiele zur Landesliga: Der Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald, FC Hochemmingen, hat es in den Aufstiegsspielen zur Landesliga mit dem SV Denkingen zu tun. Die erste Partie findet am kommenden Samstag, 16 Uhr, in Hochemmingen statt. Das Rückspiel in Denkingen ist am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr.

BSV Schwenningen

Trainer Kicic wechselt munter durch

Bezirksliga Württemberg: BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern II 1:6 (0:1). Schwenningen verabschiedete sich mit einer 1:6-Klatsche in die Sommerpause. Gegen den SV Zimmern II, der sich mit zahlreichen Spielern aus dem Landesligakader verstärkt hatte, um die Relegation zu vermeiden, rotierte BSV-Trainer Predrag Kicic. Der BSV hatte die Gäste in Hälfte eins zwar im Griff, geriet aber nach elf Minuten in Rückstand. Danach ließen Gökhan Sengül und Maurice Tröndle beste Chancen zum Ausgleich liegen. In Hälfte zwei wechselte Kicic weiter durch, was den Rhythmus der Doppelstädter störte. Zimmern zeigte sich vor dem Tor eiskalt und gestaltete das Ergebnis am Ende etwas zu deutlich. Tore: 0:1 (11.), 0:2 (53.), 0:3 (57.), 0:4 (60.), 1:4 (67.) Sengül, 1:5 (70.), 1:6 (88.). Zuschauer: 250. Gelb-Rot: Dujmic (BSV/68.). (mst)

Ergebnisse