Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II darf weiter hoffen

Nullacht-Reserve gewinnt gegen Schonach 3:2. Titelentscheidung in der Landesliga bleibt offen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen U23 – FC Schonach 3:2 (2:0). Die Meisterschaftsfrage in der Landesliga ist auf den letzten Spieltag vertagt. Durch den Heimsieg wahrte der Tabellenzweite Villingen zumindest die theoretische Chance, Spitzenreiter SC Pfullendorf noch zu überholen. Villingen landete einen verdienten Sieg in einem unterhaltsamen chancenreichen Derby.

Das Topspiel begann mit einem Paukenschlag in der 4. Minute. Timo Wagner nahm bei einem Freistoß aus 25 Meter Maß und verwandelte den Ball per Aufsetzer an der Schonacher Mauer vorbei zum 1:0. Den schwungvollen Beginn der Hausherren hätte Volkan Bak kurze Zeit später fast mit dem zweiten Treffer ausgebaut (7.).

Schonach brauchte etwas Anlaufphase. Bis zu den ersten guten Chancen dauerte es jedoch 24 Minuten: Eine Freistoß-Hereingabe von Marco Lenti köpfte Nico Frey aufs Tor und FC 08-Torhüter Anthony Vitulli lenkte zur Ecke. Den nachfolgenden Eckball köpft Markus Dold haarscharf über die Latte (24.). Effektiver und effizienter im Ausnutzen der Torchancen waren die Hausherren. Mauro Chiurazzi erhöhte in der 37. Minute mit seinem 21. Saisontor auf 2:0.

Schonach kam davon unbeirrt aus der Kabine und machte Druck. Julian Kaiser umkurvte Vitulli und schob zum 2:1 ein (48.). Keine drei Minuten später drohte das Spiel zu kippen. Alexander German wurde im Strafraum von Bruno gefoult – den fälligen Strafstoß von German wehrte Vitulli jedoch ab (51.). Kurze Zeit danach traf der Schonacher Torjäger dennoch herrlich zum 2:2. Mit einem Schlenzer an der Strafraumgrenze in den Winkel (64.) erzielte er sein 30. Saisontor. Die Antwort der U23 ließ nur exakt 97 Sekunden auf sich warten, dann sorgte Pietro Morreale mit der Picke per Kullerball für das 3:2 (66.). Mauro Chiurazzi per Kopf hätte sogar das 4:2 machen können (68.).

Der offene Schlagabtausch in den letzten 20 Minuten sorgte bis zum Ende für Spannung. Tim Griesbeck hatte in der Schlussphase die beste Schonacher Chance zum 3:3 (90.+1). Es blieb jedoch beim knappen Villinger Erfolg. Tore: 1:0 Wagner (4.), 2:0 M. Chiurazzi (37.), 2:1 Kaiser (48.), 2:2 German (64.), 3:2 Morreale (66.), SR: Maier (Bühl). ZS: 200.

FC 08 Villingen U23: Vitulli, Campisciano, Cakici, Bruno, F. Chiurazzi, Zölle (70. Tsimba-Eggers), Jerhof (76. Sari), Wagner, Morreale, Bak (88. Schulz), M. Chiurazzi (74. Crudo).

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, Frey, Lenti, Wetzig, Dold, Passarella (76. Weiß), Schneider, Romeo (85. Ketterer), German, Kaiser.

Trainerstimmen:

Marcel Yahyaijan (FC08): „Die erste Halbzeit war taktisch perfekt. In der zweiten Hälfte haben zwei Fehler zum 2:2 geführt. Aber die Jungs haben Charakter gezeigt und darum bin ich zufrieden.“

Enrique Blanco (FC Schonach): „In den ersten 45 Minuten waren wir nicht schnell genug am Gegner. In der zweiten Halbzeit haben wir guten Fußball gespielt und hätten sogar noch einen Punkt mitnehmen können.“