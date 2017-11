Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II: Maric entscheidet über Geng

Reserve der Nullachter empfangen am Sonntag Überlingen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Überlingen (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Nachdem die am vergangenen Sonntag in Schonach ausgefallene Partie für den kommenden Mittwoch neu angesetzt wurde, ist das Spiel gegen Überlingen für die Villinger der Auftakt in eine englische Woche. Noch ist offen, ob das Spiel im Friedengrund auf dem Rasen- oder Kunstrasenplatz ausgetragen wird. „Wir würden den Rasenplatz bevorzugen, doch hier gilt es abzuwarten, wie sich dieser nach dem Spiel der ersten Mannschaft am Samstag präsentiert“, sagt Villingens Trainer Marcel Yahyaijan.

Schon mehrfach hat Yahyaijan die Überlinger gesehen und kennt deren Qualitäten. „Offensiv sind sie sehr stark besetzt. Ich habe gegen einige Spieler zu Auswahlzeiten selbst gespielt und freue mich auf das Wiedersehen. Dass diese Mannschaft nur sechs Punkte weniger hat als wir, zeigt schon, dass Überlingen einiges zu bieten hat. Wir werden defensiv sehr stabil und geordnet stehen müssen“, fügt Yahyaijan.

Auflaufen werden bei den Villingern mit Mario Ketterer und Timo Wagner zumindest zwei Akteure aus dem Oberliga-Kader. Denkbar wäre auch ein Einsatz von Stepjan Geng, dessen Sperre am Sonntag abgelaufen wäre. „Die Entscheidung liegt in den Händen von Oberliga-Trainer Jago Maric. Wenn er möchte, dass Stepjan Spielpraxis bekommt, werden wir ihn einsetzen. Aktuell gehe ich aber nicht davon aus“, so Yahyaijan. Der Coach der Reserve hat personell keinerlei Sorgen. „Alle haben im Training richtig rangeklotzt. Wir wollen bis zur Winterpause noch einige Punkt einsammeln und am Sonntag damit beginnen“, kündigt Yahyaijan an.