Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II: Ketterer und Jallow im Kader

Landesliga-Mannschaft der Nullachter empfängt den FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Hilzingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Seit nunmehr drei Spielen warten die Villinger auf ihren siebten Saisonsieg. Die Partie gegen den Vorletzten sollte die Elf um Trainer Marcel Yahyaijan jedoch nutzen, um die Wartezeit zu beenden. Spielerisch ist der Gastgeber sicher im Vorteil und auch personell haben die Villinger mehr zu bieten. Somit wird es in erster Linie eine Kopfsache. „Ich habe diese Woche mehrfach davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen. Wer dieses Spiel auf die leichte Schulter nimmt, ist selbst schuld“, sagt Yahyaijan.

Im Training arbeitete der Trainer vor allem am Passspiel, nachdem es in diesem Bereich zuletzt einige Defizite gab. Beim jüngsten 1:1 in Dettingen sah der Villinger Coach ein regelrechtes Fehlpassfestival und einige Ballverluste ohne gegnerischen Druck. „Wir haben zuletzt einiges Lehrgeld bezahlt, aber damit reicht es nun auch. Wir können deutlich besser Fußball spielen und genau das möchte ich am Sonntag auch sehen“, fügt Yahyaijan an.

Personell hat Yahyaijan keine Sorgen. Tijan Jallow, der laut Yahyaijan an die Tür der ersten Mannschaft klopft, ist dabei, nachdem Jallow am vergangenen Wochenende kurzfristig ausfiel. Auch Routinier Mario Ketterer, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde, wird für die Nullachter spielen und soll mehr Stabilität verleihen. „Ideal wäre ein schnelles Führungstor, aber wir haben 90 Minuten Zeit. Gerade in solchen Spielen, in denen du mit der Favoritenrolle leben musst, ist auch oftmals Geduld gefragt“, ergänzt der Coach.