Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Gil verletzt sich bei Testspiel-Sieg

Nullachter gewinnen gegen Seedorf 5:1. Spanischer Defensivspieler verdreht sich Knie

Fußball: FC 08 Villingen – SV Seedorf 5:1 (3:1). (mp) Da das Oberliga-Heimspiel gegen den Bahlinger SC aufgrund der schneebedeckten Plätze bereits am Donnerstag abgesagt werden musste, vereinbarten die Villinger kurzfristig ein Testspiel gegen den württembergischen Landesligisten SV Seedorf. Die Nullachter gewannen standesgemäß mit 5:1. Bitter war jedoch, dass sich Defensivspieler Pablo Gil vermutlich schwer verletzt hat. Der Spanier verdrehte sich in einem Zweikampf das Knie. „Wir hoffen, dass es nichts Schwerwiegendes ist. Dies wird sich aber erst nach einer genauen Untersuchung herausstellen“, so Nullacht-Trainer Jago Maric.

Die Nullachter mussten gegen Seedorf auf Teyfik Ceylan und Kapitän Benedikt Haibt (beide fiebrige Erkältung), sowie den angeschlagenen Cristian Giles und Dragan Ovuka (beruflich verhindert) verzichten. Der Oberligist ging auf dem Singener Kunstrasenplatz durch Danilo Cristilli früh mit 1:0 (8.) in Führung. Nach einem Fehler im Spielaufbau des FC 08 glich Seedorfs Christoph Müller zum 1:1 aus (12.). Aber bereits fünf Minuten später brachte Stjepan Geng die Nullachter erneut in Führung, die Cristilli mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (28.) ausbaute.

Nach der Pause verwandelte Nedzad Plavci einen an Damian Kaminski verursachten Foulelfmeter zum 4:1 (59.). Für den Schlusspunkt sorgte in Minute 85 der eingewechselte Volkan Bak mit dem 5:1. Beim SV Seedorf spielte das Spielertrainer-Duo Tobias Bea und Tobias Heizmann, beide früher als Spieler in Diensten des FC 08 Villingen, die kompletten 90 Minuten.

„Es war sicherlich kein Feuerwerk, das wir in diesem Spiel abgebrannt haben. Es ist aber mit der Zeit auch schwierig, die Spieler für diese Testspiele zu motivieren. Hoffentlich geht es am kommenden Samstag in Oberachern endlich um Punkte. Wir hoffen auch, dass unser Platz im Friedengrund Anfang dieser Woche in einer Räumaktion vom Schnee befreit wird“, sagt Jago Maric. „Sollte der Platz nicht geräumt werden können, müssen wir uns nach anderen Trainingsbedingungen umschauen, denn das Spiel in Oberachern wird mit großer Sicherheit stattfinden“, betont der sportliche Leiter Alexander Thumer.

Und der südbadische Konkurrent aus Oberachern zeigte am Wochenende seine gute Frühform und besiegte in seinem ersten Punktspiel nach der Winterpause den CfR Pforzheim deutlich mit 5:0. Damit rückte der SVO auf den vierten Tabellenplatz nach vorne.