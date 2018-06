Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Gil geht und Sari kommt nicht

Personelle Veränderungen beim Oberligisten

Fußball: Oberligist FC 08 Villingen und Pablo Gil gehen zukünftig getrennte Wege. Wie Sportvorstand Mario Ketterer am Freitagabend mitteilte, "konnten uns nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen". Ebenfalls nicht im Kader für die Saison 2018/19 beim FC 08 Villingen wird Ali Sari stehen. Zunächst wurde Sari von den Nullachtern vom FC bad Dürrheim verpflichtet, doch nun bat Sari die Verantwortlichen im Verein, u meine Vertragsauflösung. Sari möchte in Gosheim eine Stelle als Co-Trainer Stelle antreten. "Daher werden wir den Vertrag in beidseitigem Einvernehmen auflösen", ergänzt Ketterer.