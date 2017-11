Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Emotionen auf und neben dem Platz

Nullachter gewinnen letztes Heimspiel 2017. Trainer Jago Maric erhält viel Beifall und eine Uhr

Fußball-Oberliga: Früher galt der Friedengrund bei Gästevereinen als gefürchtetes Pflaster, weil eine hitzige Atmosphäre vorprogrammiert war. In den vergangenen Jahren hatte sich dies beruhigt, bis am Samstag das Aufeinandertreffen zwischen dem FC 08 und der Neckarsulmer Sportunion an alte Zeiten erinnerte – sowohl auf als auch neben dem Platz. Rein sportlich herrschte bei den Gastgebern große Freude, die Verfolgerpartie mit 2:1 in der 92. Minute gewonnen zu haben. Dass dieser Sieg glücklich war, wollten noch nicht einmal die Nullacht-Verantwortlichen oder die Spieler bestreiten.

Nachspielzeit: Kurz vor Schluss hätten die knapp 1000 Villinger Fans das 1:1 zufrieden hingenommen, doch dann verlagerte sich das Geschehen tatsächlich noch einmal in die Hälfte der eminent stark aufspielenden Gäste. Freistoß Mario Ketterer, Kopfballverlängerung, Abpraller und zweimal Benedikt Haibt mit Fuß und Kopf, wobei der Ball erst hinter der Torlinie geklärt werden konnte, wie der Schiedsrichterassistent sofort anzeigte. NSU-Trainer Thorsten Damm haderte auch nicht mit der Frage, ob der Treffer regulär war. Vielmehr ärgerte er sich darüber, dass Schiedsrichter Lukas Heim den Freistoß zu Gunsten der Nullachter gepfiffen hatte. Fakt war: Es stand 2:1, kurz darauf war die Partie zu Ende und positive wie negative Emotionen entluden sich einmal mehr.

Gefühlsausbrüche: Bei den eisigen Temperaturen gingen Spielern wie anderen Beteiligten manchmal die Nerven durch. Schubsereien schon in der ersten Hälfte zwischen den Trainerbänken, Rudelbildungen und Beschimpfungen kennzeichneten das Spitzenspiel. Der Neckarsulmer Sebastian Kappes zeigte sich nach Schlusspfiff bei einem Villinger Stuhl neben der NSU-Trainerbank genauso treffsicher wie beim zwischenzeitlichen 1:1 – die Sitzgelegenheit war ein Fall für den Sperrmüll. Derweil kündigte Neckarsulms Sportlicher Leiter Marco Merz einen Bericht aufgrund einer Halbzeit-Konfrontation mit Villingens Co-Trainer Arasch Yahyaijan an. FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli kommentierte die Atmosphäre rund um die Partie so: „Beide Seiten haben in der Hitze des Spiels überreagiert und beide Seiten sollten daraus lernen."

Uhrengeschenk: Nach der Partie erhielt Trainer Jago Maric großen Beifall im VIP-Zelt. Sein Vertrag wurde um drei Jahre bis Sommer 2021 verlängert. Vereinspräsident Leo Grimm, sagte: „Ich bin jetzt 16 Jahre beim FC 08. Aber ich glaube, wir haben noch nie in der Oberliga so oft das Feld als Sieger verlassen wie in dieser Saison.“ Er lobte die gute Zusammenarbeit mit Maric. „Jago ist ein toller Mensch und ein akribischer, fleißiger Trainer“, sagte Grimm und überreichte dem 38-Jährigen eine Armbanduhr. Was den Bau neuer VIP-Logen im Tribünentrakt betrifft, sollen die Arbeiten im Winter beginnen. Die Bauanträge wurden bereits bei der Stadt Villingen-Schwenningen eingereicht. Zudem warb Grimm bei dieser Gelegenheit um potenzielle Sponsoren für vier Fluchtlichtmasten, die der Verein plant.

Zum Schlusslicht: Nach dem emotionalen Sieg, der den Vorsprung gegenüber Platz drei auf fünf Punkte anwachsen ließ, geht es am Samstag für den FC 08 zum Tabellenletzten nach Weinheim – dann wieder mit Stjepan Geng, dessen Sperre abgelaufen ist. Die Spieler zeigten sich sicher, dass man den Gegner nicht unterschätzen werde. Unterstützung ist bei dieser Auswärtsreise sicher, die organisierten Fans des FC 08 bieten eine Busfahrt an. Abfahrt ist am Samstag um 10 Uhr am Stadion. Wer mitfahren möchte, kann sich bei Pascal Czech unter Telefon 0160 – 915 87 903 anmelden. Die Mitfahrt kostet 20 Euro. Die Auslosung zum Südbadischen Pokal-Halbfinale, das am Gründonnerstag (29. März 2018) stattfinden soll, wurde nun endgültig auf kommenden Montag (27. November) terminiert.

Bildergalerie vom Spiel gegen Neckarsulm: www.suedkurier.de/sportfotos