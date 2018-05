Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Ein Zähler nach zweimaliger Führung

Fußball-Oberligist spielt beim SSV Reutlingen 2:2. 08-Kapitän Benedikt Haibt trifft am Freitagabend doppelt

Fußball-Oberliga: SSV Reutlingen – FC 08 Villingen 2:2 (1:1). Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Nullachter am Freitagabend beim ehemaligen Zweitligisten SSV Reutlingen vor 1150 Zuschauer im dortigen Kreuzeiche-Stadion mit einer Punkteteilung begnügen. Nullacht-Kapitän Benedikt Haibt sorgte mit seinen beiden Toren zweimal für die Führung des Tabellenzweiten aus dem Schwarzwald.

Bei den Nullachtern waren Kapitän Benedikt Haibt und Nedzad Plavci (nach Ablauf seiner Sperre) wieder dabei und ersetzten die verletzten Tobias Weißhaar und Cristian Giles. Wie wichtig Torjäger Plavci für die Nullachter ist, zeigte er gleich in der dritten Spielminute. Nachdem Daniel Wehrle im Mittelfeld den Ball erkämpfte, spielte Plavci den Ball in den Lauf von Benedikt Haibt und der Nullacht-Kapitän steuerte alleine auf das gegnerische Tor zu. Er überwand SSV-Keeper Milan Jurkovic mit einem überlegten Schlenzer in die lange Ecke zum 1:0 für den Tabellenzweiten.

Nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeber besser in die Partie. Ein Freistoß von Sidy Niang aus zentraler Positon (17 Meter) strich deutlich über das Gästetor (17.). Zwei Minuten später köpfte Niang eine Ecke für den SSV, wiederum sehr deutlich, über das Tor. Die Gastgeber wurden nun immer druckvoller. Beim Ausgleich nutzte SSV-Routinier Dirk Prediger die Unentschlossenheit von Nullacht-Außenverteidiger Mauro Chiurazzi, legte den Ball vor und Marvin Pieringer traf aus acht Metern platziert zum 1:1-Ausgleich in die rechte Ecke. Bis zur Pause blieb der SSV weiter spielbestimmend, aber es gab keine weiteren Treffer.

Die Nullachter kamen wieder mit mehr Schwung aus der Kabine zurück. In der 55. Spielminute war es erneut Plavci, der den Angriff mit einem Steilpass einleitete, aber Stjepan Geng setzte seinen Schlenzer knapp am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite traf Sidy Niang ins Tor, aber der Schütze stand im Abseits. So blieb es beim 1:1. Aber Villingen blieb in dieser Phase die bessere Mannschaft. Nach einer Linksflanke des starken Nedzad Plavci tauchte Bendikt Haibt frei vor dem gegnerischen Tor auf und der Nullacht-Kapitän köpfte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend zum 2:1 (60.) für die Gäste ein.

SSV-Trainer Teodor Rus reagierte und nahm einen Doppelwechsel vor. Nach drei Ecken in Folge flankte Raphael Schneider zur Mitte und Marvin Pieringer, ebenfalls mit seinem zweiten Treffer, köpfte beim 2:2 (69.) zum erneuten Ausgleich ein. Nullacht-Trainer Maric reagierte nun seinerseits, brachte mit Gianluca Serpa (für Mauro Chiurazzi) und Damian Kaminski (für Volkan Bak) neue Kräfte. Gleich nach diesem Wechsel versuchte es Ceylan aus der Distanz, scheiterte aber an SSV-Torhüter Jurkovic, der den Ball zur Ecke abwehrte. Beide Mannschaften suchten nun die Entscheidung. Eine Ecke des eingewechselten Thomas Kunz landete auf an der Querlatte des Gästetores (80.). Vier Minuten später setzte sich Ceylan auf der linken Angriffsseite durch, aber die Hereingabe des Nullacht-Mittelfeldspielers fand keinen Abnehmer.

Die Maric-Elf forcierte in der Schlussphase noch einmal das Tempo, aber der Siegtreffer wollte nicht mehr gelingen, obwohl Ceylan noch einmal vor dem gegnerischen Tor auftauchte, aber an SSV-Schlussmann Jurkovic scheiterte (84.). So blieb es beim 2:2. Da die SGV Freiberg gleichzeitig den FC Astoria Walldorf II mit 2:0 schlug, schrumpfte der Vorsprung der Villinger auf Platz drei (Freiberg) auf zwei Zähler. Tore: 0:1 Benedikt Haibt (3.), 1:1 Marvin Pieringer (28.), 1:2 Benedikt Haibt (60.), 2:2 Marvin Pieringer (69.); Schiedsrichter: Haris Gerspacher (Kandern); Zuschauer: 1150.

FC 08 Villingen: Mendes, Gil, Ovuka, Niedermann, Mauro Chiurazzi (71. Serpa), Wehrle, Geng, Ceylan, Haibt, Bak (75. Kaminski), Plavci.