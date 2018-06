Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Die Enttäuschung sitzt tief

Villinger Oberligist nach dem verpasstem Aufstieg in der Regionalliga-Relegation. Tolle Unterstützung der FC 08-Fans in Pirmasens.

Fußball, Aufstiegsrunde zur Regionalliga: So nah wie am Mittwochabend war der FC 08 Villingen in den vergangenen vier Jahrzehnten selten vor dem Schritt in die Regionalliga. Bis zur 63. Spielminute waren die Nullachter in Pirmasens auf dem besten Weg in Deutschlands vierthöchste Spielklasse. Doch dann trafen die Pfälzer zum 1:0 und verpassten den Villingern einen kräftigen Schock, von dem sie sich in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr erholten. Am Ende gab es ein 2:0 für FK Pirmasens und tiefe Enttäuschung bei den Schwarzwäldern. Trainer Jago Maric hatte man in dieser Saison noch nie so geknickt gesehen. Der Stachel der Enttäuschung saß tief. Beim verlorenen Pokalfinale vor zweieinhalb Wochen in Lahr kritisierte Maric noch die Leistung der Mannschaft, diesesmal lobte er jedoch den Auftritt seiner Spieler. Umso schwerer war es für ihn, den verpassten Aufstieg zu verdauen.

Einschätzung: Ist das Glas der Nullachter nach der starken Saison mit zwei verlorenen „Finalspielen“ nun halbvoll oder halbleer? Aktuell ist es sicherlich halb leer. Zu nah waren die Villinger an Pokalsieg und Regionalliga-Aufstieg dran. „Und nun stehen wir mit leeren Händen da“, brachte es ein untröstlicher Benedikt Haibt auf den Punkt und Abwehrchef Dragan Ovuka meinte „es tut extrem weh“. Doch schon die Einschätzung von Maric und seinem Co-Trainer Arasch Yahyaijan zeigten, dass wohl auch bei den Spielern das Glas bald halbvoll sein wird. Maric: „Ich bin stolz auf die Jungs und sie können es auch auf sich sein.“ Yahyaijan betonte, „dass wir in Villingen einiges bewegt haben und uns die Saison auf keinen Fall kaputt reden lassen.“

„Kette“ am Live-Ticker: Auch der sportliche Leiter Mario Ketterer war „brutal enttäuscht“, aber kurz danach rückte er die überraschend gute Saisonbilanz des Aufsteigers in den Vordergrund. „Kette“ selbst konnte in Pirmasens nicht dabei sein: „Leider ging es nicht. Wir haben derzeit bei uns im Unternehmen eine umfangreiche Umstellung“, so Ketterer. Die Partie verfolgte er gespannt am Live-Ticker von www.suedkurier.de. In der Schlussphase war Ketterer einer von über 800 Usern, die das entscheidende Relegationsspiel auf der SÜDKURIER-Internet-Plattform verfolgten.

Regionalliga-reif? Wer so nah vor dem Aufstieg steht, ist sportlich mit Sicherheit Regionalliga-reif. In einem anderen Bereich hat Mario Ketterer jedoch Zweifel: „Organisatorisch sind wir noch Lichtjahre von der Regionalliga entfernt. Da muss sich noch einiges beim FC 08 tun.“

Unterstützung: Dass die Villinger für einen Oberligisten eine überdurchschnittlich große Anhängerschar haben, ist bekannt. Dass rund 200 FC 08-Fans unter der Woche ins fast 250 Kilometer entfernte Pirmasens fahren, um die Mannschaft zu unterstützen, ist dennoch außergewöhnlich. Ketterer: „Unglaublich. Respekt und großen Dank an jeden Einzelnen, der die lange Strecke gefahren ist.“

Pablo Gil: Der Spanier Pablo Gil war nach dem Abpfiff in Pirmasens am Boden zerstört. Noch ist offen, ob es sein letztes Spiel im FC 08-Trikot war oder ob Gil bei Villingen bleibt. Ketterer gibt dem 29-Jährigen noch etwas Bedenkzeit. „Wir haben Pablo klar gesagt, dass wir keine Vollprofis mehr haben werden. Deshalb würde er bei uns finanzielle Einbußen haben. Solch eine Entscheidung ist für Pablo nicht einfach, deshalb lassen wir ihm auch noch einige Tage Zeit“, so Ketterer. Gil reiste bereits in sein Heimatland zurück.

Drei Monate: Am heutigen Freitag ist Mario Ketterer seit exakt drei Monaten im Amt und meint rückblickend: „Es waren zeitraubende, aber auch spannende drei Monate“. Vor allem die zahlreichen Spielergespräche kosteten „Kette“ einige Stunden. „Fast jeder hatte einen Einjahresvertrag. Zudem musste ja auch mit möglichen Neuzugängen Gespräche geführt werden. Aber man wächst mit der Herausforderung. Es macht mir Spaß und meine Familie steht hinter mir“, sagt der 35-Jährige.

Kader: Die Nullachter haben in den vergangenen Wochen bereits einige Neuzugänge bekannt gegeben. Dies sind: Jonas Huchler (Torwart), Kamran Yahyaijan, Nicolas Leberer (alle SC Freiburg II), Patrick Haag (FC Arminia Ludwigshafen/Oberliga Rheinland Pfalz), Valentin Vochatzer (Karlsruher SC II), Nico Tadic, Ali Sari (beide FC Bad Dürrheim). Noch sind die Kaderplanungen nicht abgeschlossen: „Auf jeden Fall werden wir noch aktiv werden, um einen Spieler fürs Sturmzentrum zu verpflichten“, so Ketterer.

Für die U 23 wurden bereits verpflichtet: Manuel Passarella (FC Schonach), Alieu Sarr und Lavdrim Amiti (beide DJK Villingen) sowie Mittelfeldspieler Sebastian Rief (26), der aktuell mit dem TSV Ilshofen (Vizemeister Verbandsliga Württemberg) um den Aufstieg in die Oberliga spielt.

www.suedkurier.de/regiosport